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卡關20逾年的《財劃法》，近期因修法再掀爭議，目前全案已送出立法院財政委員會，民進黨今（13）日舉行中常會，身兼黨主席的總統賴清德在會中坦言，他過去擔任台南市長、行政院長時有討論，但當時中央盤點只能再撥出500億預算，若草案送到立院，配給地方的預算恐不斷膨脹；賴也強調，若按照國民黨團版本，從中央拿走6600億，剩餘資源恐怕不足以支援國防外交、各地重大建設，及發生震災的緊急災變，因此目前財劃法制度是相對穩定做法，呼籲委員們審慎推動財政改革。攸關全國稅收分配的「財政收支劃分法」修正草案，近日花3分鐘時間，闖關立法院初審。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德對此表達看法，他指出，國民黨有個論述是，過去省政府時期，中央財源分配比例上，中央60%、地方政府29%、省政府11%，目前現況是中央拿75%、地方25%，所以要修法從中央拿15%，而財政部試算，若按照國民黨版本，中央政府要撥出6600億分給地方政府，但這跟事實有落差。賴清德說明，若以總預算3兆元計算，15%應該是4500億元，但國民黨團版本是6600億，且中央政府目前拿取不到75%，一般性補助款就將近2500億，因此各地方政府實際上資源已超過30%。有關於國民黨團主張，過去省政府11%稅收，要納入地方，賴清德指出，省政府事權由中央負責，包含省立高中改為國立高中、省立醫院改為部立醫院等，若國民黨主張要分配到地方政府，相關工作也要由中央轉移到地方。賴清德提到，按照國民黨團版本，從中央拿走6600億，並不去變更目前一般性補助款給地方配額，將造成中央政府重大資金缺口，剩餘的資金將無法支援國防外交及各地重大建設，且未來若發生震災等災變，中央也無法繼續補助地方。針對外界質疑，賴清德過去曾主張修財劃法，賴清德也說明，他擔任台南市長、行政院長時期，都有多次討論，當時擔任院長時也擬過草案，但沒送到立院，是因為當時盤點中央政府最多只能再拿出約500億元預算規模，也擔心中央分給地方的預算不斷膨脹，會超出中央財政能力，因此當時便直接把500億元分配給地方。賴清德提到，中央過去8年以來，對地方補助不斷提升，明年中央要撥出破兆預算給地方，創下歷史新高，且各地方政府財政都大幅改善，若中央要把6000多億分配給地方，可能會造成沒有新的人去執行爆增的預算，造成浪費或預算過剩狀況。賴清德提到，這是為什麼行政院表態目前版本就是最好版本，他強調，目前制度是相對穩定的做法，希望委員們可以審慎推動財政改革，希望大家能跟著民進黨團腳步一起努力。