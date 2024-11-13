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由世界棒壘球總會舉辦的世界棒球12強賽B組首戰在台北大巨蛋打響，上演全台矚目的「台韓大戰」，韓國隊總教練柳仲逸透露對中華隊取勝的策略重點在於強大牛棚的優勢，柳總表示：「先發投手高永表的任務並非投長局數，而是盡可能壓制中華隊得分，並依據領先情況安排牛棚，確保鎖住勝利。」柳仲逸在賽前表示，韓國隊牛棚實力是此次取勝的關鍵，他強調：「高永表今天先發最重要的任務就是減少失分。」他本季在韓職18場先發出賽，主投100局，繳出6勝8敗、防禦率4.95成績。柳仲逸表示，高永表擔任先發投手的原因是，中華隊打者對偏低的球普遍打不好，他們的分析結果也是如此，再加上第一場先發投手之後還要投澳洲，幾經考慮後，所以最終選定推派這位投手出戰。若韓國隊能先取得領先，將會派出最強的牛棚陣容以確保領先優勢，包含金澤延、趙丙炫、朴英賢、鄭海英和郭道奎5名牛棚投手，都有機會在比賽後段登板守成。韓國隊在棒球國際賽事中與中華隊隊共交手42場，取得26勝16敗的領先戰績。不過2019年世界十二強賽以0：7輸給我國、去年杭州亞運則是1勝1負、去年APBC（亞洲職棒冠軍爭霸賽）預賽6：1獲勝，自2019年以來4場比賽各拿2勝。