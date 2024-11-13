我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「職場任我行」活動深入高中職及大專院校，規劃職涯探索課程，安排待業、轉職青年參訪知名企業等。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「職場任我行」活動深入高中職及大專院校，規劃職涯探索課程，安排待業、轉職青年參訪無印良品等知名企業。（圖／記者陳美嘉翻攝）

高市府勞工局訓練就業中心推出的「職場任我行計畫」幫助青年探索自我、發掘個人優勢，深入了解多元職場環境。從校園入班宣導、職能探索課程到企業參訪觀摩，今年活動總計吸引超過540位青年參加，涵蓋產業趨勢、未來發展潛力企業、最夯的AI智能與傳產轉型，讓青年近距離接觸多元職場，開拓職涯的無限可能。高雄科技大學在校生張同學因為想在畢業後能學以致用，於是報名參加職場觀摩，他說，籍此機會讓他提前認識智能應用產業的發展，也對未來的職場選擇更加確定方向；另一位在校生王同學表示，透過職能探索課程，讓自己在履歷撰寫、面試技巧的獲益良多，對未來找工作更具信心；而外語系畢業的職場新鮮人小珊(化名)，目前還在探索就業方向，在報名參加航太產業職場觀摩後，發現自己的外語專長很有發展空間，也打破以往就業的界限，未來可以向更寬廣的產業市場挑戰。訓就中心主任宋世宏表示，依據行政院主計總處公布最新統計數據，今年上半年高雄市15至24歲青年失業率創新低，未來隨著半導體產業群落的設立、AI智能體感科技、製造業自動化轉型、演唱會經濟帶動的餐飲、旅宿業，還有因應2050淨零排放需求的專業服務產業，不僅青年在地就業「利多」，也吸引外縣市青年「南漂」。訓就中心「職場任我行」活動深入高中職及大專院校，規劃職涯探索課程，安排待業、轉職青年參訪智崴全球、漢翔航空、無印良品及南六企業4家知名企業，職能探索課程邀請企業人資擔任主講。更在每場活動都與就業服務站合作，深入介紹政府就業服務資源，讓青年學會運用公部門資源為就業加速。年末又是一波轉職潮，訓就中心主任宋世宏鼓勵青年利用事求人好時機趕緊卡位職場，宋世宏表示，依據勞動部113年第3季就業市場調查，高雄市在餐旅、零售服務人員、科學及工程助理專業人員、營建、鋼鐵及機具製造，平均每人有3個以上的工作選擇，青年朋友找工作歡迎洽詢各地就業服務站，相關資訊可上訓就中心官網查詢，也可追蹤FB及IG粉絲專頁「JOB好康最愛工作在高雄」，獲取最新求職活動資訊。