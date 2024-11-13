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▲珠海惡意衝撞案讓中國國家主席習近平高度重視，稱事件「造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手」。（圖／翻攝自微博）

中國廣東省珠海市11日晚間發生一起惡性車禍事件，1名62歲男子蓄意駕駛越野車衝撞正在體育場內散步、運動的民眾，導致35人死亡、43人受傷。在駕車衝撞行人的重大公安事件中，高達35人喪生的狀況相當少見，有現場目擊者表示，廣場上音樂聲太大，可能導致部分年長者未聽到撞擊聲或周圍的呼救聲，沒有在第一時間掌握狀況，未有閃避反應因而死傷慘重。根據珠海公安局香洲分局通報指出，62歲男性嫌犯樊某犯案後試圖在車上持刀輕生，遭警方制止並送往醫院救治。警方稱樊某犯案動機是對其離婚後的財產分割結果不滿，中國國家主席習近平對此案高度重視，稱事件「造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手」。根據新加坡《聯合早報》報導，珠海惡意衝撞造成死傷如此慘重的原因很多，首先是案發的珠海體育中心佔地廣大，場內空地約有兩個足球場大，因此聚集了相當多的運動民眾，且體育中心禁止車輛進入，連自行車都不行，運動民眾未料到竟有人開車闖入攻擊，事發突然措手不及。另外有現場目擊者表示，受害者大多數是中老年人，本來就反應較慢，且事發當時廣場上各團隊播放的音樂聲較大，可能導致部分老人未能聽到撞擊聲或周圍人們的呼救聲，沒有在第一時間掌握狀況，來不及閃避。據了解，許多中國中老年人加入又稱「暴走團」的徒步團體，這群人專門在廣場或體育中心內排列整齊的繞圈行走，團隊通常由領隊舉旗帶領，全員穿著統一服裝，伴隨播放音樂在廣場上行進運動。由於「暴走團」總會播放相當大聲的音樂，一大群人集體行走又不時無視交通規則引起其他運動民眾不滿，在有目擊者稱死傷慘重是因為「暴走團」音樂太大聲後，讓「暴走團」再次受到關注。不過也有網友強調毋須檢討受害者，直指始作俑者就是開車犯案的樊某。中國近來出現多起在公共場合的無差別襲擊事件，北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時說，犯案者「顯然是向社會發洩不滿」，是社會治理過程中未及時化解矛盾風險而釀成悲劇的典型案例。唐任伍表示經濟不景氣，一定程度上造成社會戾氣上升，官方如何化解戾氣、減少惡性事件發生至關重要。