台灣歸化洋將高柏鎧將代表中華男籃出征亞洲盃資格賽，中華籃協副秘書長張承中也針對歸化議題做出回應，目前籃協期待能有第二歸化洋將應援，但資金和資源上仍是最大考量，未來也會考慮將外籍生納入歸化的人選之中，但該如何養成，仍須從長計議。
談到日前歸化高柏鎧的過程，張承中坦言，就是「賭一把」，當時法規、政策尚未清晰，無法確認兩年居留期如何認定及中文考試要求。儘管如此，籃協仍決定先行與高柏鎧簽約，隨後在他取得身份證後，體育署才正式提供資源支持。
內政部對於高柏鎧的歸化持保留態度，認為此案符合特例，但並未形成具體政策。張承中表示，過程中很感謝立委莊瑞雄的大力協助，而這次歸化成功雖為中華男籃帶來提升，但尚未建立標準模式。
台灣第二位歸化洋將的政策挑戰
目前籃協對於是否尋求第二位歸化洋將仍面臨挑戰。過去曾考慮歸化高柏鎧時，同時也一起歸化布依德，但由於法規限制及居留期要求，計劃無法順利推進。張承中強調，籃協有責任推動歸化，但資源和政策決策權掌握在體育署手中，若無內政部特例處理，新歸化案將難以推動。
針對外籍生長期培養方案，張承中提出，培養在台外籍學生或許是可行的方案之一。這些外籍生可先以學生簽證入境，並在畢業後轉為工作簽證以符合兩年居留要求。然而，此方案需要長期規劃與額外資源支持，並非短期內可見成效，但有望成為未來穩定的歸化管道。
阿提諾成備用歸化洋將
針對職業聯盟的支持，張承中認為，若TPBL與PLG職籃聯盟配合延長外籍球員居留時間，並提供名額認定的資格，將大幅提高歸化的成功率。例如，PLG聯盟將歸化球員Q視為本土球員，而TPBL聯盟則規定連續三年效力同隊的外籍球員可視為本土球員。然而，目前不同聯盟之間的政策尚未統一，也影響了歸化政策的推進。
另外，前歸化洋將阿提諾之前因為合約問終止合作，但他仍具備中華民國國籍，未來若資金允許，阿提諾仍有披上中華隊戰袍的可能性，可視為是備用歸化洋將。
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內政部對於高柏鎧的歸化持保留態度，認為此案符合特例，但並未形成具體政策。張承中表示，過程中很感謝立委莊瑞雄的大力協助，而這次歸化成功雖為中華男籃帶來提升，但尚未建立標準模式。
台灣第二位歸化洋將的政策挑戰
目前籃協對於是否尋求第二位歸化洋將仍面臨挑戰。過去曾考慮歸化高柏鎧時，同時也一起歸化布依德，但由於法規限制及居留期要求，計劃無法順利推進。張承中強調，籃協有責任推動歸化，但資源和政策決策權掌握在體育署手中，若無內政部特例處理，新歸化案將難以推動。
針對外籍生長期培養方案，張承中提出，培養在台外籍學生或許是可行的方案之一。這些外籍生可先以學生簽證入境，並在畢業後轉為工作簽證以符合兩年居留要求。然而，此方案需要長期規劃與額外資源支持，並非短期內可見成效，但有望成為未來穩定的歸化管道。
阿提諾成備用歸化洋將
針對職業聯盟的支持，張承中認為，若TPBL與PLG職籃聯盟配合延長外籍球員居留時間，並提供名額認定的資格，將大幅提高歸化的成功率。例如，PLG聯盟將歸化球員Q視為本土球員，而TPBL聯盟則規定連續三年效力同隊的外籍球員可視為本土球員。然而，目前不同聯盟之間的政策尚未統一，也影響了歸化政策的推進。
另外，前歸化洋將阿提諾之前因為合約問終止合作，但他仍具備中華民國國籍，未來若資金允許，阿提諾仍有披上中華隊戰袍的可能性，可視為是備用歸化洋將。