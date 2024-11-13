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▲歸化洋將高柏鎧 （Brandon Gilbeck）。（圖／籃協提供）

▲中鋒阿提諾目前仍具備台灣國籍，被視為是中華隊的備用歸化洋將。（圖／資料照，中華籃協提供）

台灣歸化洋將高柏鎧將代表中華男籃出征亞洲盃資格賽，談到日前歸化高柏鎧的過程，張承中坦言，就是「賭一把」，當時法規、政策尚未清晰，無法確認兩年居留期如何認定及中文考試要求。儘管如此，籃協仍決定先行與高柏鎧簽約，隨後在他取得身份證後，體育署才正式提供資源支持。內政部對於高柏鎧的歸化持保留態度，認為此案符合特例，但並未形成具體政策。張承中表示，過程中很感謝立委莊瑞雄的大力協助，而這次歸化成功雖為中華男籃帶來提升，但尚未建立標準模式。目前籃協對於是否尋求第二位歸化洋將仍面臨挑戰。針對外籍生長期培養方案，張承中提出，培養在台外籍學生或許是可行的方案之一。這些外籍生可先以學生簽證入境，並在畢業後轉為工作簽證以符合兩年居留要求。然而，此方案需要長期規劃與額外資源支持，並非短期內可見成效，但有望成為未來穩定的歸化管道。針對職業聯盟的支持，張承中認為，若TPBL與PLG職籃聯盟配合延長外籍球員居留時間，並提供名額認定的資格，將大幅提高歸化的成功率。例如，PLG聯盟將歸化球員Q視為本土球員，而TPBL聯盟則規定連續三年效力同隊的外籍球員可視為本土球員。然而，目前不同聯盟之間的政策尚未統一，也影響了歸化政策的推進。另外，