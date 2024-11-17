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▲林廷憶（右）因為崇拜楊謹華（右）飾演的周凡進入演藝圈，到最後卻失去自我。（圖／翻攝自林廷憶IG）

▲詹子萱（左）飾演林廷憶（右）的好友，給她很多資源，但最後在電影試鏡時臨陣脫逃，機會就被林廷憶整碗端走。（圖／翻攝自詹子萱IG）

▲詹懷雲（左）和楊謹華（右）大談姐弟戀，他的帥度被譽為許光漢第二。（圖／Netflix提供）

▲牧森（左）飾演林廷憶（右）的癡情男友，常和她一起幻想「如果我是大明星」，來幫助她建立自信。（圖／翻攝自牧森IG）

▲李雪（後方）和媽媽謝瓊煖（前方）從彼此不諒解到和解。（圖／Netflix提供）

▲李雪私下可鹽可甜。（圖／翻攝自李雪IG）

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》上線後連續4天蟬聯台灣排行冠軍，除了主演謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖等人同台飆戲相當過癮之外，該劇還有5位新生代演員表現也很亮眼，氣勢完全不輸給「影后」們，包括林廷憶、詹子萱、詹懷雲、牧森、李雪。林廷憶在劇中飾演的史艾瑪是一位有星夢的素人演員，是周凡（楊謹華 飾）的頭號粉絲，也是因為周凡才讓她想當演員，從一開始的天真無邪，到最後為了上位，不惜搶了朋友的試鏡機會，還背叛男友，甚至爬上導演的床，讓所有劇迷氣得牙癢癢。千禧年出生的林廷憶今年將滿24歲，2020年剛入行就主演短片《雨水直接打進眼睛》，2022年獲選台北電影節非常新人，導演嚴藝文也說，當初看到林廷憶的短片，就覺得她非常迷人，是個很有才華的小女生。詹子萱在劇中飾演「小南瓜」，全家都是影視圈名人，媽媽是影后，姑姑是視后，哥哥是新銳導演，就只有她不僅沒有遺傳媽媽的美貌，演技還很差，有著華麗的背景，卻沒有好友史艾瑪的熱忱，這也讓史艾瑪心生嫉妒，兩人最終感情決裂。27歲的詹子萱今年以《愛愛內含光》拿下金鐘獎迷你劇集最佳新人獎，接下來也將在明年上檔的《我們與惡的距離 II》亮相，是演藝圈值得期待的新星。詹懷雲在劇中飾演的房務人員流氓，原本不認識大明星周凡（楊謹華 飾），只覺得她是個奧客，到後來逐漸走進她的內心，愛上她，即便是年下男，仍展現男友力，「妳不用會煎荷包蛋啊，我做給妳吃就好」、「周小凡，做我女朋友」等經典台詞都讓姐姐們為之瘋狂。詹懷雲今年26歲，他其實已經出道10年，當初是在西門町被挖掘，以《行動代號：孫中山》入圍亞洲電影大獎最佳新演員，2022年獲選為台北電影節最佳新人，後來也參與電影《我的蛋男情人》、《成功補習班》，直到《影后》才終於被大眾看見。牧森在劇中飾演「史愛瑪」林廷憶的癡情男友，溫馨接送情、陪伴試鏡、面對低潮一樣不落下，但最後因為女友開始「走鐘」，兩人也走上分手之路，劇中他和流氓是好友，曾一度提醒流氓，不要和女演員戀愛，因為不知道她們什麼時候是演戲，什麼時候是真心。牧森今年27歲，是林依晨的師弟，2019年演出老王樂隊的〈安九〉音樂錄影帶出道，曾參演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，也拍過許多短片、廣告，這次在《影后》中飾演的癡情男友，也讓他收穫不少粉絲。叛逆女兒TB由李雪飾演，身為喝過洋墨水的新銳導演， 她將自己的故事寫成劇本，但卻不想讓媽媽演，總是看不起媽媽的八點檔演技，母女從彼此不諒解到爭執、和解，和謝瓊煖的母女情逼哭許多觀眾。李雪也是2022年入選台北電影節最佳新人，演戲經歷也比較多，參演過電影《疫起》；電視劇《愛愛內含光》、《X！又是星期一》、《最佳利益3》、《通靈少女2》、《鏡子森林》第三季等，還曾以《致親愛的孤獨者》入圍第56屆金鐘獎迷你劇集女主角獎。除了演員身分之外，李雪還是金蘋果舞蹈教室的舞蹈老師，教學對象年齡不限，她也常透過社群平台分享教學日常。