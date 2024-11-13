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▲為了把握購買烤布蕾甜甜圈的最後機會，有消費者在現場排了2、3小時，甚至一次爆買超過10個以上，就怕錯過又要再等一年，才能吃到烤布蕾甜甜圈。（圖／翻攝自Krispy Kreme臉書粉專）

知名甜甜圈品牌「Krispy Kreme」宣布人氣商品「經典烤布蕾甜甜圈」重磅回歸，11月1日起只限時開賣2周，且全台僅7間門市限定販售，吸引許多鐵粉前去搶購。不輸麥當勞楓糖鬆餅堡的排隊盛況，Krispy Kreme各門市今（13）日也排起長長人龍，為了把握購買烤布蕾甜甜圈的最後機會，有消費者在板橋車站店排了2、3小時，甚至一次爆買超過10個以上，就怕錯過又要再等一年，才能吃到烤布蕾甜甜圈。一名網友今日在Threads上發文，表示Krispy Kreme在GlobalMall板橋車站B1的門市，上午11點剛營業就排滿長長人龍，幾乎所有人都是衝著烤布蕾甜甜圈而來，他排隊1個多小時才結帳，不只如此，也有其他網友分享不同門市的排隊盛況，「信義A8中午的Krispy Kreme真的排爆」、「到底是Krispy Kreme比較難買到，還是西門的鮮奶脆皮甜甜圈，也太排了吧」，更有不少台中的網友錯愕喊，「Krispy Kreme不可能不在台中開吧，新竹都有了。」而《NOWnews今日新聞》記者11月5日也到Krispy Kreme桃園長庚店購買「經典烤布蕾甜甜圈」，當時約下午15時許，現場並沒有人排隊，但架上的甜甜圈品項已所剩無幾。店員向記者說明，需等待約2-3分鐘烤布蕾甜甜圈才出爐，，口感相當滑順又令人滿足，，喜歡甜食的螞蟻人可能會很愛。Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」（Brulee Glazed）是限時重磅回歸的人氣品項，，指定販售門市有，錯過恐怕又要再等一年。「烤布蕾甜甜圈」裹上焦糖直接現場炙燒，烤出金黃酥脆的焦糖外衣，搭配絲滑香濃的牛奶卡士達內餡，創造法式經典甜食結合美式甜甜圈，每一口都濃郁香甜，感興趣的民眾不妨把握明天機會衝一波。