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▲天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，因此氣象署將在14日清晨5時至8時間發布「海上警報」。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）目前為中度颱風，路徑持續往西北前進。中央氣象署指出，預計在明（14）清晨發布海上颱風警報，最新「風雨影響時程」出爐，周五、周六暴風範圍掠過東南部，「」。而陸上颱風警報可能在明天傍晚發布。根據氣象署資料，天兔颱風今（13）14時的中心位置在北緯15.5度，東經126.4度，以每小時24公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。氣象署指出，颱風預計在周五（15）至周六（16）最接近台灣，暴風範圍掠過東南部，15日至16日清晨，恆春、台東、綠島蘭嶼風強雨大，花蓮則是局部大雨；到了16日白天，恆春及台東降雨高峰過，但花蓮仍有大雨，基隆北海岸、宜蘭雨勢增。17日颱風遠離，但受到東北季風增強影響，天氣轉涼，北部及東部有局部雨。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說明，天兔颱風會持續往西北，經過菲律賓呂宋島後進入巴士海峽，再移動到台灣東南近海，之後再往東北方向轉彎，沿著台灣東部外海北上往琉球，颱風中心可能會近距離掠過恆春半島以東、台東沿岸、綠島及蘭嶼近海，直接登陸機會不高。吳聖宇推估，陸上颱風警報可能在明天傍晚發布，天兔暴風圈可能會涵蓋台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，南花蓮以及高雄在邊緣，可能不會列入，其它地方則都不會被暴風圈掃到，發布陸上颱風警報範圍機會低。