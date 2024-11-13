我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ Tommy（右）曾和Jun醬（左）、三原慧悟（中）3人一起組成《三原JAPAN》，直到2020年他才脫離團隊自行發展。（圖／三原慧悟 IG）

▲Jun醬在影片中吐露兩難心境，與Ryu和Tommy都是好友的他見到兩人關係變成這樣不免感到難過。（圖／JUN醬【變態先生】YouTube）

在日的百萬YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma相戀十餘年，在鏡頭前始終恩愛甜蜜，不料這對跨國婚姻近來卻雙雙陷入出軌的危機中，其中女方的出軌對象也被爆料是YouTuber同行「Tommy」，事件曝光後Tommy寫下長文承認自己偷吃「好友妻」，引起軒然大波外形象也跌落谷底。Tommy昔日在《三原JAPAN》中的搭擋Jun醬（變態先生），也在今（13）日稍早特地拍攝影片分享對此事的看法，認為出軌一事是Ryu和Tommy的私人問題，無關人員不該進行惡意謾罵。Tommy早年剛來台灣發展YouTuber事業時，曾和Jun醬、三原慧悟3人一起組成《三原JAPAN》，2020年開始Tommy和平退出該頻道，轉而單飛發展。偷吃Yuma一事被揭發後，許多網友也到Jun醬的YouTube下洗版留言，「掃到颱風尾」的他也遭到不少網友的惡意攻擊，見此情況Jun醬才決定發布影片表達看法。Jun醬以「跟大家聊一下」為影片標題，一開場就解釋自己為了保護合作的廠家不受負面風波影響才會拍攝這部影片。談到Tommy出軌一事，Jun醬坦言對方和Ryu都是自己的好友，見到好友們關係變成這樣，作為中間人的他不免感到難過，Jun醬表示相當理解有相同經驗的人與觀眾們，可能因為這件事勾起不好的回憶或是對此感到失望，但他也補充說明「出軌」一事畢竟是Tommy和Ryu兩人面對面解決的問題，認為無關的人留下惡意的謾罵並不合適。同時，Jun醬也回應自己被網友譽為「清流」一事，謙虛笑談自己也會去信義區夜店和女生邊喝酒邊露出色相，或是到林森北路的Girl Bar與女生們聊天開心一下，自嘲自己也不過是一個普通的日本男人而已。見到Jun醬坦蕩的態度，粉絲們也在留言區狂讚：「Jun醬的回應和說法真的就是成年、成熟人最好的回答」、「變態是天性，善良是選擇」、「Jun醬這次真的當先鋒，不少中文圈的日本YT都不太敢談論這次事件，反倒Jun醬敢開第一槍」、「大家都知道雖然你叫變態先生，但是最正常和最理智的永遠都是你」、「支持Jun醬 深知你的不容易，請大家就事論事。」