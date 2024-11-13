陳晨威炸裂滿貫彈！中華隊今（13）日在台北大巨蛋交手韓國，打線在2局下大爆發，先是潘傑楷跑出內野安打上壘，李凱威、江坤宇接連靠著安打、保送上壘，形成滿壘進攻的大好機會。結果，「光速神威」陳晨威一棒敲出右外野方向滿貫彈，為中華隊先馳得點，且林立敲出二壘安打後，隊長陳傑憲再度補上1發兩分彈，讓中華隊迅速搶下6：0領先，全場觀眾陷入瘋狂，更讓大巨蛋劇烈震動猶如發生地震。
林昱珉封鎖韓國隊 中華隊火力全開
比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。
在進攻端，陳傑憲在1局下選到保送上壘，可惜林安可遭到三振，沒能延續攻勢。來到2局下，中華隊獲得滿壘進攻的大好機會，陳晨威把握住良機，一棒將球敲出右外野全壘打大牆，形成1發滿貫彈，助隊先馳得點。
不過中華隊攻勢尚未停止，林立接力敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打後，陳傑憲再補上1發兩分彈，搶下6：0領先，讓韓國隊不得不在3局下換投。
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比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。
在進攻端，陳傑憲在1局下選到保送上壘，可惜林安可遭到三振，沒能延續攻勢。來到2局下，中華隊獲得滿壘進攻的大好機會，陳晨威把握住良機，一棒將球敲出右外野全壘打大牆，形成1發滿貫彈，助隊先馳得點。
不過中華隊攻勢尚未停止，林立接力敲出直擊右外野全壘打牆的二壘安打後，陳傑憲再補上1發兩分彈，搶下6：0領先，讓韓國隊不得不在3局下換投。