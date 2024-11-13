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▲二局下在陳晨威開轟後，陳傑憲也補上一發兩分砲，擴大領先優勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，中華隊今晚迎戰南韓，二局下陳晨威在滿壘時刻擊出一發滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝）

陳晨威炸裂滿貫彈！中華隊今（13）日在台北大巨蛋交手韓國，打線在2局下大爆發，先是潘傑楷跑出內野安打上壘，李凱威、江坤宇接連靠著安打、保送上壘，形成滿壘進攻的大好機會。比賽首局，林昱珉面對韓國打線投出三上三下，在2局上，雖然發生傳球失誤，讓尹東熙上到一壘，不過朴東原敲出一游間滾地球，形成463雙殺打，隨後再讓文保京敲出捕手前彈跳球，在一壘前遭到封殺，完成另類三上三下。在進攻端，陳傑憲在1局下選到保送上壘，可惜林安可遭到三振，沒能延續攻勢。