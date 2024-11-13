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▲今年新光三越信義新天地首次設計「會動的耶誕樹」，底部以北歐冰島的耶誕精靈傳說，結合音樂、燈光和雪景，讓樹下的精靈「動起來」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲今（13）日新光三越也重磅邀請，剛在韓國出道的冠軍女團《GENBLUE幻藍小熊》參與點燈儀式。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北信義新天地《北歐耶誕精靈村》穿越了A11-A9空橋「幻境光廊」，如同置身於北極光下的奇妙夢境。（圖／官方提供）

▲新光三越信義新天地A4 1F南大門的「耶誕心願球」，四米高的水晶球閃耀著夢幻的光芒。（圖／官方提供）

全台最美聖誕樹來了！新光三越台北信義新天地今（13）日點亮「20米高聖誕樹」，即起至2025年1月2日展出，為期50天史上最長，打造仙境般的北歐國度，並且有高達1300場飄雪秀，每場的雪花量也相較去年多一倍，且今年更是結合精靈主題，打造全台唯一「會動的耶誕樹」。必拍景點還有《耶誕心願球》，以及絕美空橋《幻境光廊》、《冰晶隧道》。今（2024）年新光三越台北信義新天地以「耶誕精靈之森」為主題，今（13）日正式點亮高達20米的奶油白聖誕樹，樹體融合植絨松針與蓬鬆精緻花材，運用萬片奶油白混搭珍珠白葉片，搭配鑲金的紅色流星點綴，打造全台最美耶誕樹。新光三越首次設計「會動的耶誕樹」，底部以北歐冰島的耶誕精靈傳說，結合音樂、燈光和雪景，讓樹下的精靈「動起來」，打造如大型音樂盒般的動態演出，宛如置身夢幻的北歐仙境。且2024年超越去年，有1300場雪量翻倍的耶誕主樹聲光秀，每15分鐘施展一次魔法，展現北歐雪國的浪漫氛圍！每日16:00-22:30之間將有不同氛圍的大小秀展演，每整點、半點之間為時長3分鐘的大秀，每15分、45分為時長約2分鐘的小秀。每日16:00為第一場初雪與燈光秀，每天將有13位耶誕精靈將擺動身體施展1300次魔法，讓耶誕樹動起來。新光三越透露，今年聖誕樹除了是歷年最高外，飄雪秀更是高達1300場，每場雪花也翻倍，預估共50天的展期，會為新光三越信義新天地帶來800萬人流量，來客數成長2成。今（13）日點燈儀式，新光三越也重磅邀請剛在韓國出道的冠軍女團《GENBLUE幻藍小熊》，與大家一同為「北歐耶誕精靈村」拉開序幕。並且即起至12月11日，新光三越會員APP使用skm points 20點，即可抽GENBLUE幻藍小熊「2025 FAN CONCERT IN TAIPEI」門票乙張，全台限量40張。台北信義新天地更「獨家加碼」10個名額。12月12日起至22日會員還可扣1000點直接兌換一張門票。展出時間：11/13（三）至2025/01/02（四），共50天◾耶誕精靈之森：A11 1F 北大門（香堤廣場），每15分/45分聲光小秀；每30分/整點聲光大秀。◾夢境小屋：A9 B1 漂浮廣場，憑新光三越會員掃描APP QRcode即可拍照乙次，每天皆可一次。◾耶誕心願球：A4 1F南大門，活動時間排隊即可入內拍照體驗乙次，空間最多容納4人。◾冰晶隧道：A11-A8空橋《幻境光廊》、A9-A8空橋《冰晶隧道》