由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部主辦，第二屆台北喜劇節即將開幕，為期11天將集結50檔節目共85場演出，11月28日到12月8日在台北6場地輪番上演。其中超激脫口秀《All Star 不羈夜2024：激度不妥！》集結呱吉、歐耶老師、凱莉、壯壯與東區德一連五場演出，對於即將和在走鐘獎超時被罵爆的歐耶老師同台，呱吉表示自己很難過，忍不住喊話：「如果再失敗的話，我只能跟你說再見了！」歐耶老師也不甘示弱回嗆：「跟你同台一定比你好笑，我再跟你說再見。」
談到歐耶老師在走鐘獎超時事件，呱吉坦言：「他在走鐘獎上的表演，讓大家都非常失望嘛，連我都很難過，難過到跌倒在地上。」歐耶老師也認了，建議想要加入站立喜劇演員的後輩，先決條件就是不要超時，「哈哈哈，超時的下場在我身上已經夠慘了吧！」呱吉話鋒一轉表示，「《All Star不羈夜》會是歐耶在走鐘獎之後，第一次大型的對外演出，我覺得這也是最大看點，因為可以說是歐耶的復仇之戰！」鼓勵歐耶老師要加油。
歐耶老師這次加入《All Star不羈夜》表演陣容，讓「百靈果News」凱莉都跌破眼鏡，直問：「歐耶的風格就是很老少咸宜，我就不信他能有多髒？」歐耶老師則是大賣關子，「平常我當企業講師，當好爸爸、好老公或老師的形象，這次會呈現我個人人設的大反差，那些背後不能講的、頻道上面不會看到的，都是我內在的黑暗面。重要的是這些在現場講完，離開後我是打死不會承認的！」
雖然歐耶老師因為走鐘獎超時登上版面，話題大王呱吉近來在網上與搖滾歌手的唇槍舌戰也讓網友霧裡看花，由於呱吉火速寫歌詞回擊，還有網友敲碗他潛力無限，乾脆進軍饒舌界，他傻眼回應，「是發瘋了嗎？我就不是饒舌歌手啊，寫歌詞也只是隨手寫寫，台灣有很多好的饒舌歌手，千萬不要來看邱威傑，邱威傑真是太爛了！」演出及購票資訊請上台北喜劇節官方網站（https://tpcomedyfestival.com/）。
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歐耶老師這次加入《All Star不羈夜》表演陣容，讓「百靈果News」凱莉都跌破眼鏡，直問：「歐耶的風格就是很老少咸宜，我就不信他能有多髒？」歐耶老師則是大賣關子，「平常我當企業講師，當好爸爸、好老公或老師的形象，這次會呈現我個人人設的大反差，那些背後不能講的、頻道上面不會看到的，都是我內在的黑暗面。重要的是這些在現場講完，離開後我是打死不會承認的！」
雖然歐耶老師因為走鐘獎超時登上版面，話題大王呱吉近來在網上與搖滾歌手的唇槍舌戰也讓網友霧裡看花，由於呱吉火速寫歌詞回擊，還有網友敲碗他潛力無限，乾脆進軍饒舌界，他傻眼回應，「是發瘋了嗎？我就不是饒舌歌手啊，寫歌詞也只是隨手寫寫，台灣有很多好的饒舌歌手，千萬不要來看邱威傑，邱威傑真是太爛了！」演出及購票資訊請上台北喜劇節官方網站（https://tpcomedyfestival.com/）。