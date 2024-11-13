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▲李銘忠（左起）、侯彥西、陳以文、鍾孟宏、莫子儀、小薰與劉冠廷，一起出席《餘燼》首映會。（圖／本地風光提供）

▲侯彥西（左起）、陳以文、劉冠廷是《餘燼》中的警隊3人組。（圖／記者蘇詠智攝）

▲李銘忠（左）和莫子儀為了《餘燼》一起到美國拍外景，交情與默契迅速建立。（圖／記者蘇詠智攝）

入圍本屆金馬獎最佳男主角、男配角等5項獎的鍾孟宏新作《餘燼》，講述「白色恐怖」的主題在特映後頗引起爭議，片子也不乏沈重片段，但拍片時卻有相當趣味的場面。莫子儀在關鍵場面以遊民歲末感謝宴的主辦人身分出現，為了力求逼真，現場真的席開百桌，也有遊民來享用大餐，桌上的美食都是真的由總鋪師烹製，他們沒有注意到其實是在拍片，以為莫子儀在辦競選活動，還紛紛對他喊著「凍蒜」。《餘燼》故事從數十年前的「白色恐怖」事件，一直講到在台北街頭的殺人案，角色眾多、架構龐大，演員陣容堅強到連百人餐敘的片段都找來洪榮宏客串台上演唱的歌手，鍾孟宏大讚他很配合，因為在這一段會有開槍嚇到賓客的情節，他也在開槍時停下表演，讓氣氛感覺更有真實感。這場戲是《餘燼》的最大場面，事前準備工作就有2、3天，除了布置好上百張桌子，菜色也都準備好，還有臨時演員與真正來用餐的遊民們一起坐在席間，光是遊覽車載人過來就2、30台，鍾孟宏直呼：「拍完這場戲，就彷彿整部片已經殺青了。」如釋重負。片中兩位金馬影帝張震、莫子儀首度銀幕上飆戲，兩人私下其實認識很久、差不多有10年，也曾在舞台劇裡碰頭，但電影上的合作是第一次，莫子儀很感謝有這次機會。事實上他和鍾孟宏也不是第一次合作，多年前彼此合作過一部喜劇短片，但因為影片公司已經關門，鍾孟宏笑言：「大家可能永遠看不到。」莫子儀在片中分飾父子兩角，小薰演的是他的妻子卻也是兒子一角的母親，戲分集中在開場，小薰笑言只拿到兩頁劇本，原本還不知道怎麼詮釋，問了鍾孟宏之後得到的答案是：「兩頁就可以了，就這樣演。」可是她一到拍攝場地，看到20具遺體，馬上就感受到那種肅殺的氣氛，也很快就能入戲。與鍾孟宏數度合作的劉冠廷，表示拍他的戲不管幾次都還會緊張。他也是今年金馬獎頒獎典禮的主持人，問他要跟鍾孟宏合作比較緊張，還是主持金馬頒獎？他想了一想，答道：「拍鍾導的片子吧?不知道耶，都很難。」他在典禮會有什麼樣的演出，目前決定先不透露，盡量給大家驚喜。首度攜手鍾孟宏的李銘忠，因為劇情關係，和莫子儀成為主要演員中唯二和鍾孟宏到美國去出外景的代表，原本彼此不很熟，到了國外同甘共苦，距離迅速拉近。李銘忠笑言要把莫子儀的「慢熟」開關打開需要「撩」，他會主動找話題攀談，從尬聊到培養出合作默契，到最後連聽到莫子儀在逛賣場，就算走路過去要半小時，他馬上走過去和莫子儀會合。為了《餘燼》，他還是生平第一次到美國拍戲，真的覺得很值得。《餘燼》將從15日（週五）在全台各地盛大上映。