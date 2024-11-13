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世界棒球12強賽在台北大巨蛋登場，中華隊今（13）日首戰交手宿敵韓國，打線在2局下大爆發，陳晨威轟出滿貫全壘打，一棒擊沉韓國先發高永表，這一轟讓大巨蛋全場沸騰，劇烈震動宛如發生地震。今年球季陳晨威長打能力大爆發，在本屆12強將扮演稱職「核彈頭」。這場眾所矚目的「台韓大戰」，中華隊在2局下火力全開，潘傑楷內野安打點燃攻勢，接著李凱威的平飛安打、江坤宇保送形成滿壘，隨後陳晨威一棒揮出石破天驚的滿貫砲，接著陳傑憲再補上一發兩分彈，徹底打爆韓國先發高永表，替中華隊取得6：0領先優勢。陳晨威今年打擊型態轉變，繳出10支全壘打、14支三壘安打、30次盜壘成功及54分打點，成為中職35年以來，史上第一位達成「10-10-30-50」成就的球員。陳晨威表示：「今年變化主要是揮棒機制不同，現在追求更完整的揮擊和力量釋放，這帶來更好的彈道效果。」陳晨威坦言，原本並非以全壘打為目標，但擊球方式的改變，也無意間帶來更多長打。從過去「腿哥」轉變為如今的「長槍」，陳晨威說：「大家過去對我的印象都不是以長打為主，但數據會說話，今年數據上的變化，自己也有點意外。」憑藉更全面的揮擊動作與擊球力量的延伸，讓他在12強賽成為中華隊核彈頭，扮演攻勢發動機。