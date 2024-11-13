世界棒球12強賽預賽B組首戰，中華隊在第二局大爆發，利用南韓奉送一次保送、外加4支安打，包括單局兩發全壘打，陳晨威滿貫砲，一口氣灌進6分，也讓南韓先發投手側投高永表僅投2局就退場，中華隊要取勝機率非常大。
本場能夠單局大量得分的關鍵在於主審今天的好球帶偏窄，尤其是左右兩側在九宮格邊緣的球都被判壞球，也逼得高永表必須把球投進紅中的位置，這也給中華隊極大的優勢。
高永表屬於控球型的投手，從第一局能清楚看到，控球非常準，幾乎都壓在邊邊角角，並非三振型的投手，而是讓打者打不好，製造出局數。首局面對前2棒，高永表僅用5個球就完成2出局。
主審好球帶窄 高永表優勢盡失
首局第三位上場的打者陳傑憲非常關鍵，他耐心選球，也「測試」出主審的好球帶，高永表左右兩側的球都被判定壞球，該打席也獲得保送。
二局下半成為關鍵點，高永表的變速球雖然犀利，但無法利用好球帶邊緣的球誘惑打者，只能越投越中間，在滿壘時碰上一棒陳晨威，在無法保送的情況下，被迫將球塞進好球帶，而陳晨威也早有準備，瞄準第一球就將球扛出全壘打牆外。
本場比賽中華隊打線派出6位左打，主因是高永表在上季韓職面對左打被打擊率高達3成61，儘管高永表變速球被打擊率低於1成5，但碰上左打部隊，加上好球帶狹窄的因素，也讓優勢消失，遭到中華隊狙擊。
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高永表屬於控球型的投手，從第一局能清楚看到，控球非常準，幾乎都壓在邊邊角角，並非三振型的投手，而是讓打者打不好，製造出局數。首局面對前2棒，高永表僅用5個球就完成2出局。
主審好球帶窄 高永表優勢盡失
首局第三位上場的打者陳傑憲非常關鍵，他耐心選球，也「測試」出主審的好球帶，高永表左右兩側的球都被判定壞球，該打席也獲得保送。
二局下半成為關鍵點，高永表的變速球雖然犀利，但無法利用好球帶邊緣的球誘惑打者，只能越投越中間，在滿壘時碰上一棒陳晨威，在無法保送的情況下，被迫將球塞進好球帶，而陳晨威也早有準備，瞄準第一球就將球扛出全壘打牆外。
本場比賽中華隊打線派出6位左打，主因是高永表在上季韓職面對左打被打擊率高達3成61，儘管高永表變速球被打擊率低於1成5，但碰上左打部隊，加上好球帶狹窄的因素，也讓優勢消失，遭到中華隊狙擊。
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