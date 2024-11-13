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▲韓國隊今（12）日宣布由側投高永表掛帥主投，但他只投兩局就被打爆。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒球12強賽，中華隊今晚迎戰南韓，二局下陳晨威在滿壘時刻擊出一發滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，中華隊今晚迎戰南韓，二局下陳晨威在滿壘時刻擊出一發滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲林昱珉擔綱12強棒球賽中華隊首戰先發，第一局讓韓國隊三上三下。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球12強賽預賽B組首戰，本場能夠單局大量得分的關鍵在於主審今天的好球帶偏窄，尤其是左右兩側在九宮格邊緣的球都被判壞球，也逼得高永表必須把球投進紅中的位置，這也給中華隊極大的優勢。高永表屬於控球型的投手，從第一局能清楚看到，控球非常準，幾乎都壓在邊邊角角，並非三振型的投手，而是讓打者打不好，製造出局數。首局面對前2棒，高永表僅用5個球就完成2出局。首局第三位上場的打者陳傑憲非常關鍵，他耐心選球，也「測試」出主審的好球帶，高永表左右兩側的球都被判定壞球，該打席也獲得保送。二局下半成為關鍵點，高永表的變速球雖然犀利，但無法利用好球帶邊緣的球誘惑打者，只能越投越中間，在滿壘時碰上一棒陳晨威，在無法保送的情況下，被迫將球塞進好球帶，而陳晨威也早有準備，瞄準第一球就將球扛出全壘打牆外。