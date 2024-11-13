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▲葛斯齊開直播嗆聲王定宇。（圖／葛斯齊 臉書）

▲王定宇先前曾隔空開火，指出葛斯齊全是瞎掰，還指出：「網友截圖真實程度，一定比葛狗仔高87分。」（圖／王定宇 臉書）

狗仔葛斯齊日前爆料民進黨立委王定宇，指出他明明已婚還帶美女去和前總統蔡英文用餐，還曬出王定宇傳訊給該名美女「我想要妳」、「拿超級照片來」等截圖，事後王定宇痛批葛斯齊全在瞎掰雙方多次隔空交火，兩人的口水戰堪稱比八點檔還精彩，對此王定宇日前委託律師提告，而葛斯齊則是在今（13）日開直播，表示完全不怕對簿公堂：「到時候很多東西翻出來你會很慘。」更強調自己手上還有底牌。根據葛斯齊的直播內容，他對於網路上謠傳的陰謀論，強調自己句句屬實：「越有陰謀的事，我越不敢做，因為我不想要淪為別人的打手，但是我要告訴社會真相，我沒有揭露全部事實，就是要看你的反應。」更不忘砲轟王定宇：「不搞事就沒事，但重點是你不讓人民安居樂業就算了還搞事，那你就休怪用我們影劇圈的方式來報導你。」最後還驕傲表示：「政治的料我一大堆，要不要丟而已。」至於先前王定宇曾曬出有葛斯齊頭像的對話截圖，內容中葛斯齊大言不慚：「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已。」讓葛斯齊在今天的直播上痛批：「你的P圖到底是不是假的？你到今天還沒跟我講說你的P圖到底是不是假的？什麼朋友給你？那你有查證嗎？立法委員不應該知法犯法，你是公職人員，而且你是選票投出來的，你是公職人員。」不只如此，葛斯齊更分析王定宇所提供的截圖，根本就是從他臉書上截取的頭像：「那個東西，那個叫P圖。」更強硬表示不排除提告，「他還把圖下架，重新再貼上去，他貼上去的時候把我的頭像跟文字都截掉了，那個『沒錯』不見了，我的頭像也不見了，那為什麼我的頭像不見了？因為已經被網友抓出來上面有P圖的痕跡，其實很明顯的。」最後更是嘲諷王定宇：「你把人民當成笨蛋，實打實的東西才經得起考驗，連最基本的這個東西都經不起考驗，你要打什麼官司啊？」