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▲《心葬》中少女在驅魔過程卻遭遇意外，帶來連串令人膽寒的發展。（圖／車庫提供）

▲不少網友認為《心葬》光是預告就讓人害怕，不敢晚上一個人看。（圖／車庫提供）

上半年叫好又叫座的韓國熱賣大片《破墓》團隊精心打造的新片《心葬》，請出已有11年沒拍電影的青龍獎影帝朴新陽，攜手《我的出走日記》李暋起、《屍速列車：感染半島》李萊（韓方已正名，前譯：李蕊）主演，描述朴新陽扮演的心臟胸腔外科醫師，女兒李萊在接受心臟移植後彷彿變了一個人，更在驅魔儀式的過程中喪命。3日葬禮期間，他不斷聽到女兒的聲音，另一方面，女兒死前為她進行驅魔儀式的神父（李暋起飾），在死去少女的心臟中發現了恐怖的存在……預告和海報發布後引起網友熱烈討論，直呼：「不敢一個人晚上看這支預告，太可怕了！」曾經因為收視轟動大戲《巴黎戀人》、《錢的戰爭》紅極一時的朴新陽，近年來多以畫家身分活動，可是他強調沒有要從演藝圈引退，《心葬》就是他回到大銀幕的作品，也是他首度挑戰神祕恐怖類型，坦言：「其實我原本對這類的題材不太有興趣，但這次因為《心葬》而學到很多。我努力地找了這類的作品來觀看，覺得愈看愈有趣。一般的電影中，可以明確地看到每個人物，但神祕恐怖類作品則以看不見的存在作為對象，因此我不斷思考該如何放大那個存在的作用，所以還和製作團隊開了100多次會議，每次會議都差不多10個小時。」久久一回再拍戲，朴新陽分析畫畫和演戲在他心中不同的地位：「畫畫和演戲都是一種『表現行為』，我對這兩個領域都很有興趣，難以選出最喜歡哪一個，但或許可以說我稍微更喜歡畫畫。可是也從沒想過要因為畫畫而放棄演戲，或因為演戲而放棄畫畫。」他試圖兩者兼顧，《心葬》讓他有機會挑戰新的表演方式，將於本月22日（週五）正式在臺上映。