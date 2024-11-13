我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天兔颱風AI路徑皆為靠近恆春一帶北轉，其中部分AI有更往西偏的跡象，但整體AI平均路徑已經貼近台灣陸地，且比昨日還要更靠近台灣。（圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」）

▲天兔颱風最新「風雨影響時程」出爐，15日至16日清晨，恆春、台東、綠島蘭嶼風強雨大，花蓮則是局部大雨。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風（國際命名：Usagi）今（13）日升級中颱，目前正在朝西北方前進，並逐漸接近台灣，中央氣象署明日一早就會發布海上警報，陸上警報則最快在明日下半天發布。氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，目前天兔颱風AI路徑出爐，整體平均「已經貼近台灣陸地」，且比起昨日更靠近台灣，若順利發布陸警，將再創下11月氣象署發布2個「陸上颱風警報」的記錄。氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，根據上午8時資料顯示，，但是否有更靠近台灣的機會？未來幾天仍要密切關注，這也將直接影響到南、高、屏及花東地區的風雨程度。天兔颱風的海、陸警報目前預估將在明日清晨及傍晚發布，若是順利發布陸警，將再度創下新紀錄，若天兔颱風中心直接登陸台灣，將會繼承上次強颱康芮未完成衣缽，但天兔颱風未來路徑還會偏西、偏東調整，對於台灣南部風雨影響將大為不同，提醒民眾仍要隨時留意颱風動態。根據氣象署資料，天兔颱風今日14時的中心位置在北緯15.5度，東經126.4度，以每小時24公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。天兔颱風預計在明日下半天北轉，週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，並於週六下半天遠離台灣。中央氣象署預報員黃恩鴻透露，由於天兔颱風路徑未來將影響台灣周遭海域，因此氣象署將在，可能在傍晚或晚上，情況還有待觀察。