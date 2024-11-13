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▲韓職怪物新人金倒永（右）近期因為和李珠珢（左）一同現身酒吧遭直擊，而傳出正在熱戀中。（圖／IG my._.chuuu、do_0000）

▲金倒永今年年僅21歲，卻在韓職創下不少佳績。（圖／IG do_0000）

世界棒球12強賽B組預賽，「台韓大戰」今（13）日晚間在台北大巨蛋開打，由於中華隊和韓國隊勢均力敵，因此這場比賽在這波6取2的賽程中也顯得更為重要，其中年僅21歲的韓職打擊手「金倒永」（김도영），被視為是對中華隊最大的威脅，目前效力於韓國起亞虎，還曾創下單季38支全壘打、40次盜壘的驚人佳績，不過他除了打擊王的身分以外，竟還是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友。事實上，金倒永在韓職的表現相當出色，不僅曾創下「38轟40盜」的超狂紀錄，更是KBO史上最年輕的100打點-100得分達成者，不只如此，他的跑速也讓人嘖嘖稱奇，能在10秒內從一壘跑回本壘，讓中華隊不敢掉以輕心，外界球評也曾特別點評金倒永，指出他會是今晚中華隊防守的最大阻礙。據悉，先前金倒永因為和李珠珢一同出現在酒吧被狗仔直擊後，南韓論壇「FMKorea」便開始盛傳金倒永與AI女神李珠珢正在熱戀中，雖然雙方都沒有對這則緋聞做出回應，就連另一名選手朴峻杓也曾出面強調，兩人並沒有交往，不過也掀起韓網議論，粉絲更是大吃飛醋：「為什麼他可以？」、「金倒永必須X」、「太羨慕了吧！」、「人生勝利組。」生日：2003年10月2日身高體重：183公分、85公斤效力球隊：韓國職棒起亞虎背號：5號守備位置：內野手特殊事蹟：2024年對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者