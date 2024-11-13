世界棒球12強賽B組預賽，「台韓大戰」今（13）日晚間在台北大巨蛋開打，由於中華隊和韓國隊勢均力敵，因此這場比賽在這波6取2的賽程中也顯得更為重要，其中年僅21歲的韓職打擊手「金倒永」（김도영），被視為是對中華隊最大的威脅，目前效力於韓國起亞虎，還曾創下單季38支全壘打、40次盜壘的驚人佳績，不過他除了打擊王的身分以外，竟還是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友。
曾創下38轟40盜紀錄 現為李珠珢緋聞男友
事實上，金倒永在韓職的表現相當出色，不僅曾創下「38轟40盜」的超狂紀錄，更是KBO史上最年輕的100打點-100得分達成者，不只如此，他的跑速也讓人嘖嘖稱奇，能在10秒內從一壘跑回本壘，讓中華隊不敢掉以輕心，外界球評也曾特別點評金倒永，指出他會是今晚中華隊防守的最大阻礙。
據悉，先前金倒永因為和李珠珢一同出現在酒吧被狗仔直擊後，南韓論壇「FMKorea」便開始盛傳金倒永與AI女神李珠珢正在熱戀中，雖然雙方都沒有對這則緋聞做出回應，就連另一名選手朴峻杓也曾出面強調，兩人並沒有交往，不過也掀起韓網議論，粉絲更是大吃飛醋：「為什麼他可以？」、「金倒永必須X」、「太羨慕了吧！」、「人生勝利組。」
金倒永小檔案
生日：2003年10月2日
身高體重：183公分、85公斤
效力球隊：韓國職棒起亞虎
背號：5號
守備位置：內野手
特殊事蹟：
2024年
對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄
對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手
對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者
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事實上，金倒永在韓職的表現相當出色，不僅曾創下「38轟40盜」的超狂紀錄，更是KBO史上最年輕的100打點-100得分達成者，不只如此，他的跑速也讓人嘖嘖稱奇，能在10秒內從一壘跑回本壘，讓中華隊不敢掉以輕心，外界球評也曾特別點評金倒永，指出他會是今晚中華隊防守的最大阻礙。
據悉，先前金倒永因為和李珠珢一同出現在酒吧被狗仔直擊後，南韓論壇「FMKorea」便開始盛傳金倒永與AI女神李珠珢正在熱戀中，雖然雙方都沒有對這則緋聞做出回應，就連另一名選手朴峻杓也曾出面強調，兩人並沒有交往，不過也掀起韓網議論，粉絲更是大吃飛醋：「為什麼他可以？」、「金倒永必須X」、「太羨慕了吧！」、「人生勝利組。」
金倒永小檔案
生日：2003年10月2日
身高體重：183公分、85公斤
效力球隊：韓國職棒起亞虎
背號：5號
守備位置：內野手
特殊事蹟：
2024年
對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄
對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手
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