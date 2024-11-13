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美國總統大選由川普勝出，市場關注對台灣的影響，金管會今（13）日表示，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，惟中長期臺股表現仍將回歸基本面，我國上市櫃公司本年截至 10 月底累積營收約 35.58 兆元，較去年同期成長 11.92%，為歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性，尚能因應外在經濟環境變化及挑戰。另美國政府若採取「美國優先」之政策，保護美國製造業，加以可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場之影響。金管會發布「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」 專題報告，為應對美國產業政策變動，近年來上市櫃公司已持續因應局勢變化，採行產地移轉、 調整海外布局等措施，以降低對公司營運之影響。另為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，金管會將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。如請證交所及櫃買中心，適時請受影響之上市櫃公司對外公開說明可能受影響之程度與因應情形，以利投資人了解，或請證交所及櫃買中心舉辦主題式業績發表會、鼓勵上市櫃公司辦理法 人說明會等，充分揭露市場資訊等，以利投 資人決策。金管會設想，美國政府若擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外臺商赴美國投資意願，銀行業者可適時擇優拓展業務(如聯貸案)掌握 商機。另美國政府若對中國大陸加徵關稅，可能驅動臺商調整全球投資布局，銀行業者可望以資金提供者身分協助客戶調整布局。此外，有關總體經濟風險部分，銀行業須面臨關稅可能提高，通膨及高利率期間更久之挑戰。金管會表示，美國新政策對我國金融市場之影響仍須密切觀察，金管會將適時管控國內金融業者以穩定金融市場，加強風險管理工作強化韌性，並隨時與相關部會密切聯繫，視市場變化情形採取相關因應措施。另金管會除要求銀行定期提供報表，檢視其海外授信及投資風險外，並要求銀行總行由專責單位負責海外分支機構之整體營運管理，依金管會及銀行公會相關規定，掌握授信資產品質，覈實提列備抵呆帳，並應就各海外經營環境之差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控 內稽制度落實執行，強化監督與控管。