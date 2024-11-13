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▲衛福部今（13）日晚間緊急召開記者會，強調每年國外回台實習名額為50名。（圖／衛福部）

「波波醫師」爭議延燒，而衛福部24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，遭質疑服務地點卻非偏鄉，衛福部今（13）日臨時召開「偏鄉醫療全民健康嚴格把關」 記者會，衛福部長邱泰源也親上火線進行說明。衛福部長邱泰源與政務次長林靜儀、常務次長周志浩，醫事司司長劉越萍、口腔司張雍敏，一同在臨時記者會上強調，每年國外回台實習名額就是50名、優化偏鄉醫療精進計畫第二期將以55個無牙醫鄉鎮為限且優先以本國學歷畢業生為主等3點，重申對國外學歷審查嚴格把關。邱泰源指出，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻，並以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關。至於未來是否開放國外牙醫學畢業生投入偏鄉服務一事，邱泰源也說，會秉持公開透明原則，落實社會溝通再做決定，同時規劃「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113-116年度)-充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以這55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。