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中國廣東珠海體育中心11日晚間發生嚴重無差別撞人事件，一名60多歲男子開車闖入撞人，官方表示這起事件至少已造成35人死亡，消息傳出後包含《BBC》、《路透》等外媒都進行相關報導，但日媒《TBS》與《BBC》的記者在當地採訪時卻接連傳出遭「當地民眾」阻撓的情況，甚至有日本駐地記者遭警方帶走、要求刪光所有採訪素材。根據珠海公安局通報，62歲樊姓男嫌疑似是對其離婚後財產分割結果不滿，才會開車衝撞路人，甚至一度在車上持刀輕生，事發後中國官媒在隔日公布統計稱已造成35人死亡、43人重傷，且稱中國國家主席習近平定調此案「性質極其惡劣」，下令盡快查明，依法嚴懲兇手。案發過後，珠海體育中心於12日起舉辦珠海航展，現場有不少民眾悼念物品遭清理，日本《TBS》駐中國記者室谷陽太到場採訪時，更遭自稱是「當地居民」的人阻止干擾報導，還向警方報案，導致他被警方帶走問話，不得不刪除所有採訪的影音素材。《BBC》駐中國記者麥克唐納（Stephen McDonell）也遇到類似情況，在採訪過程多次以「中國公民」身分要求採訪團隊離開現場，多次揮手告訴攝影機「不要拍了」、「趕緊走！」，甚至上前打斷連線、產生肢體推擠。《BBC》報導就特別提到，當中國發生這類敏感事故時，有些地方的共產黨官員，會組織一批幹部，假裝成「憤怒的在地居民」，意在阻止外媒對事件進行任何報導；上個月上海發生隨機刺死路人案件的購物中心，現場所有證據也都在幾小時內被清除，顯示官員有時只希望這些壞事能盡快「消失」，但忽略了究竟是什麼原因，導致社會陷入如此恐懼。