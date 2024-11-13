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▲林俊傑（左）和五月天的阿信合唱〈不為誰而作的歌〉，觀眾聽得超過癮。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓呂思緯也替師兄五月天的巡演上海場擔任嘉賓，帶來好幾首浪漫情歌。（圖／相信音樂提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會繼邀來劉若英、任賢齊、陳綺貞、光良、Energy、丁噹、告五人、ELLA陳嘉樺、蕭敬騰、劉雨昕等擔任嘉賓後，12日日在上海體育場的演出，請到金曲歌王「JJ」林俊傑擔任嘉賓，他曾在2018年的五月天《人生無限公司》桃園演唱會時擔任嘉賓，那時還興奮說要和五月天組「六月天」，相隔6年終於在上海再度為五月天助陣，他一登台不僅台下觀眾嗨翻，阿信也開心地對他說：「今天真的很開心抓到你了！」《回到那一天》25週年巡迴演唱會就是以穿越時光、尋回過往美好回憶為主軸，因而6年前擔任過他們演唱會嘉賓的林俊傑，也再次和他們在上海的舞台上團聚，阿信笑道：「今天真的很開心抓到你了！看新聞都看到你當別人的嘉賓。」JJ曾在節目中改編演唱五月天的〈知足〉，表示這首歌很溫暖，也曾提及對歌的概念「要放才有更多收獲」感觸良多，而阿信則選擇自己很喜歡的〈不為誰而作的歌〉為合作曲，這首歌讓阿信喜歡到曾和怪獸進錄音室，以吉他彈奏、演唱此曲為JJ慶生，如今終於能和JJ一起合唱，使「六月天」同台飆唱的畫面成真，台下歌迷聽得非常過癮。JJ坦言在上台前還在後台看著演唱會，跟著歌迷大合唱，並透露自己也將有新作品和大家見面，不過這次不是新歌而是新書，新書就是邀請阿信寫序，而當JJ唱完準備下台時，意猶未盡的五月天和全場歌迷大喊：「不要走！」JJ說：「在音樂道路上能找到志同道合一起合作的朋友，希望下次合作不會太久，那我們就是六月天。」鼓鼓呂思緯也在《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海場次做開場嘉賓，他精心選唱〈簽收我的心〉、〈老實情人〉和〈當我變成我們〉等情歌，讓現場充滿浪漫氛圍，除了準備甜蜜情歌，他也透露在後台沖了手沖咖啡給師兄五月天喝，再次來到上海，台下觀眾熱情回應，讓鼓鼓備感溫馨，對著他們說道：「今天雖然我穿著外套，但最保暖的是你們的尖叫聲，謝謝你們給我尖叫聲，希望有機會再見面。」五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海場還會持續唱至本月24日，更多訊息在五月天，相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博上會持續發布。