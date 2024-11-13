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世界棒球12強賽今（13）日台北大巨蛋上演「台韓大戰」，中華隊派出旅美好手林昱珉出戰韓國，先發4.2局被敲2安打失掉2分，再次壓制韓國隊打線，僅勉強取得2分。連同去年杭州亞運，林昱珉已經三度封鎖韓國，儼然成為新生代「韓國殺手」，加上陳晨威與陳傑憲先後開轟，為中華隊奠定勝利基礎。此戰韓國打者仍難突破林昱珉投球，雖然韓國隊在４局上靠著洪昌基的保送、金倒永二壘安打，以及朴東原的安打勉強拿下2分，但中華隊隨即更換投手，由張奕接替林昱珉，最終林昱珉主投4.2局失2分結束投球任務。回顧2023年杭州亞運小組賽第二戰，林昱珉先發對戰韓國，主投6局僅被敲4支安打無失分，投出6次三振，並取得勝投；接著亞運決賽再度對陣韓國，林昱珉先發5局，被敲5支安打，送出2次保送和5次三振，失掉2分，加上今日「台韓大戰」，韓國隊已經三度對林昱珉吃鱉。談到再次交手林昱珉，韓國教練柳仲逸表示，林昱珉的球速和控球精準，會提醒球員要避免被他引誘球迷惑，「第一次與林昱珉交手時，沒想到球員會那麼容易被他的引誘球騙。今年在小聯盟比賽時觀察到，他的手臂位置似乎比去年略低一點，這點我們會多加留意。」