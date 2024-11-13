中華隊拆彈「眼鏡哥」是誰？中華隊今（13）日迎來世界12強棒球錦標賽首戰，在台北大巨蛋迎戰韓國隊，進行熱度超高的「台韓大戰」。中華隊前5局打完取得6：2領先，然而，中繼投手張奕在6局上陷入危機，教練團換上樂天桃猿右投莊昕諺拆彈，接連解決韓國隊核心棒次打者，為中華隊守下分差，不少網友對於教練團即時的決策表示讚賞。
中華隊眼鏡哥拆彈 樂天牛棚生力軍
中華隊先發投手林昱珉，面對韓國主投前4.2局，僅被敲2安、失2分退場，並且，在2局下打線大爆發，陳晨威炸裂滿貫砲，且陳傑憲也補上1發兩分砲，「台韓大戰」前5局打完，中華隊取得6：2領先。
來到6局上，接力續投的張奕，險些被金倒永敲出二壘安打，經過重播輔助判決後，改判為界外球，不過金倒永最終仍選到四壞球保送上壘。中華隊教練團果斷選擇換投，由右投莊昕諺登板解危，先是讓第4棒尹東熙敲出三壘側彈跳球，在一壘前完成封殺，隨後面對捕手朴東原，飆出三振，成功下莊。
莊昕諺是樂天鐵牛棚一員，本季投出生涯年，總共出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29，並且入選年度最佳進步獎。之所以會以戴眼鏡照型登場，是因為散光問題，在經紀公司的協助下，特製了這個眼鏡。
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中華隊先發投手林昱珉，面對韓國主投前4.2局，僅被敲2安、失2分退場，並且，在2局下打線大爆發，陳晨威炸裂滿貫砲，且陳傑憲也補上1發兩分砲，「台韓大戰」前5局打完，中華隊取得6：2領先。
來到6局上，接力續投的張奕，險些被金倒永敲出二壘安打，經過重播輔助判決後，改判為界外球，不過金倒永最終仍選到四壞球保送上壘。中華隊教練團果斷選擇換投，由右投莊昕諺登板解危，先是讓第4棒尹東熙敲出三壘側彈跳球，在一壘前完成封殺，隨後面對捕手朴東原，飆出三振，成功下莊。
莊昕諺是樂天鐵牛棚一員，本季投出生涯年，總共出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29，並且入選年度最佳進步獎。之所以會以戴眼鏡照型登場，是因為散光問題，在經紀公司的協助下，特製了這個眼鏡。