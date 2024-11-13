我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊牛棚投手莊昕諺，在6局上登板拆彈，接連解決韓國隊核心棒次打者，為中華隊守下分差。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊拆彈「眼鏡哥」是誰？中華隊今（13）日迎來世界12強棒球錦標賽首戰，在台北大巨蛋迎戰韓國隊，進行熱度超高的「台韓大戰」。中華隊先發投手林昱珉，面對韓國主投前4.2局，僅被敲2安、失2分退場，並且，在2局下打線大爆發，陳晨威炸裂滿貫砲，且陳傑憲也補上1發兩分砲，「台韓大戰」前5局打完，中華隊取得6：2領先。來到6局上，接力續投的張奕，險些被金倒永敲出二壘安打，經過重播輔助判決後，改判為界外球，不過金倒永最終仍選到四壞球保送上壘。之所以會以戴眼鏡照型登場，是因為散光問題，在經紀公司的協助下，特製了這個眼鏡。