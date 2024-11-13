國外一隻薩摩耶犬Aika（艾卡），一天陪著主人前去觀賞沙灘網球比賽，當球賽開打時，牠的目光和觀眾席的人們一起緊盯網球，一群人加一隻狗的頭部隨球左右搖擺，同步的畫面相當逗趣，影片才發布不到2周就破萬人觀看，眾人紛紛笑喊：「牠應該心想自己比選手還會接球，好想上場秀一手。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
IG粉專「aikasamoyed」日前發布一段超萌影片，只見Aika和眾人一起坐在觀眾席，正在觀賞精彩的沙灘網球比賽。正當比賽進行到激烈時刻，全場的目光都盯著左右飛越的網球，Aika也同樣全神貫注地看著球球，和全體觀眾同步擺頭，雖然幾度有衝上前去接球的衝動，但最終仍乖乖地克制住玩心，沒有打擾到賽事進行。

▲（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）
▲Aika觀賞球賽時全神貫注地看著球球，和全體觀眾同步擺頭，雖然幾度有衝上前去接球的衝動，但最終仍乖乖地克制住玩心。（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）
飼主將Aika可愛的畫面錄下，並上傳到替Aika創立的粉專「aikasamoyed」，透露Aika當下其實是在忍住追求的衝動。從粉專PO出的貼文就能看出，Aika平常也沒少調皮搗蛋，某次甚至直接把主人準備好的飯飯一拳打飛，有時也會被打扮漂漂亮亮地出門玩耍，開朗又活潑的模樣相當討喜，目前粉專也超過2000人追蹤。

Aika「目光追球」影片曝光後，網友們紛紛笑喊，「跟人類同步的畫面太好笑啦」、「突然覺得反而觀眾蠻像狗狗的」、「狗：奇怪的比賽，怎麼沒人接球」、「牠應該心想自己比選手還會接球，好想上場秀一手」。

▲（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）
▲Aika有時也會被打扮漂漂亮亮地出門玩耍，開朗又活潑的模樣相當討喜。（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）

黑面琵鷺「搭到山陀兒颱風」！時速飆85km抵台灣　秒被改名叫颱琵

虎斑貓被帶出門「強迫社交」！突冒出1反應笑噴全場：超典型I人

餅乾空盒改造跑步機！倉鼠「小腳衝刺到消失」爆紅　眾笑：真滑鼠

外婆家黑狗「偷養浪貓當寵物」！親自給飯、幫把風：捨不得牠挨餓

關鍵字