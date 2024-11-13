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▲Aika觀賞球賽時全神貫注地看著球球，和全體觀眾同步擺頭，雖然幾度有衝上前去接球的衝動，但最終仍乖乖地克制住玩心。（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）

▲Aika有時也會被打扮漂漂亮亮地出門玩耍，開朗又活潑的模樣相當討喜。（圖／翻攝自IG@aikasamoyed）

國外一隻薩摩耶犬Aika（艾卡），一天陪著主人前去觀賞沙灘網球比賽，當球賽開打時，牠的目光和觀眾席的人們一起緊盯網球，一群人加一隻狗的頭部隨球左右搖擺，同步的畫面相當逗趣，影片才發布不到2周就破萬人觀看，眾人紛紛笑喊：「牠應該心想自己比選手還會接球，好想上場秀一手。」IG粉專「aikasamoyed」日前發布一段超萌影片，只見Aika和眾人一起坐在觀眾席，正在觀賞精彩的沙灘網球比賽。正當比賽進行到激烈時刻，全場的目光都盯著左右飛越的網球，Aika也同樣全神貫注地看著球球，和全體觀眾同步擺頭，雖然幾度有衝上前去接球的衝動，但最終仍乖乖地克制住玩心，沒有打擾到賽事進行。飼主將Aika可愛的畫面錄下，並上傳到替Aika創立的粉專「aikasamoyed」，透露Aika當下其實是在忍住追求的衝動。從粉專PO出的貼文就能看出，Aika平常也沒少調皮搗蛋，某次甚至直接把主人準備好的飯飯一拳打飛，有時也會被打扮漂漂亮亮地出門玩耍，開朗又活潑的模樣相當討喜，目前粉專也超過2000人追蹤。Aika「目光追球」影片曝光後，網友們紛紛笑喊，「跟人類同步的畫面太好笑啦」、「突然覺得反而觀眾蠻像狗狗的」、「狗：奇怪的比賽，怎麼沒人接球」、「牠應該心想自己比選手還會接球，好想上場秀一手」。