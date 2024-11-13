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中國廣東省珠海體育中心11日發生嚴重的汽車衝撞死傷事件，由於隔天正是解放軍展示軍備武力的第十五屆中國國際航空航天博覽會「珠海航展」，當地政府竟經過近一天後才公布死亡人數，並由官媒報導習近平下令嚴懲兇手，此事也引發外媒們關注報導；對此，中國外交部今（13）在記者會上表示，此案並無外國公民傷亡，但強調「中國世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」。中國外交部發言人林劍今召開記者會，會上珠海撞擊事件成為外媒提問焦點，有外媒就稱珠海惡意衝撞事件已引起國際廣泛關注，且最近也有一系列其他類似襲擊事件在中國發生，詢問「這是否會影響中國對外國遊客及其他人士的吸引力」；對此，林劍就回應稱「中國政府一直並將持續採取有效措施，確保人民的生命安全與社會穩定」。林劍強調，當局有關部門已針對珠海撞擊事件發布警情通報，據了解目前此案並無外國公民傷亡，他接著又說「中國是世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一」，而中國政府一直並將繼續採取有效措施，全力保障人民群眾的生命安全和社會穩定，也將一如既往地確實保護境內所有外國人的安全，「並為中外企業提供市場化、法治化、國際化的營商環境」。珠海惡意衝撞事件在社群媒體與外媒間引發高度關注，尤其中國社會近年來已經出現多起類似案件，包含一個月前上海購物中心的隨機殺人案、去年廣東的隨機駕車衝撞、豎起針對日本公民與小學附近的無差別攻擊，甚至在2008年航展也曾發生過男子駕駛卡車衝撞校園造成死傷的事件。