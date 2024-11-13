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▲Tommy（左起）介入Yuma、Ryu之間的感情，導致人設崩塌。（圖／Yuma IG）

▲酷炫分析，Tommy損失200萬只會是基本。（圖／翻攝自酷炫YT）

YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma近來被爆出雙外遇，引發外界高度關注，其中小王Tommy在沉默2日後終於發聲承認是小王，陽光大男孩的人設翻車，掀起網友一片怒罵，對此，網紅「反骨男孩」團長酷炫也分析，Tommy因此造成的業配損失至少有新台幣200萬元，更對Tommy這次的公關處理提出看法，認為直接拍片才是最有誠意的。酷炫在影片中以自身經驗分析，之前他和團員蕾菈爆發醜聞，團隊共損失600萬元，但Tommy的形象更好，在台日間也很有知名度，損失200萬只會是基本，他透露，Tommy公開道歉之前，在神隱期間就先關閉YouTube留言功能，讓酷炫忍不住將他和Joeman去年涉毒道歉的風波做比較，直言拍片道歉才是最有誠意的。目前Ryu、Yuma和Tommy都陷入公關危機，酷炫作為時常引起爭議的前輩，也建議他們2個辦法，一個是他們一起拉個群組，每個人都再各自發3支影片，「越吵越亂，大家已經不想看了，你的東西就馬上被蓋過。」另一個則是請他們一起上自己的頻道，開玩笑表示他會以「小莊會客室」的形式來解決，「你喜歡哪個方案？」影片曝光後，不少網友都直呼，「雖然我沒訂閱你，我很認同你說的」、「4人同框絕對精彩」、「酷炫已經成為公關危機專家了」、「YTR變NTR太狠了Tommy，還是他們4個約一約，買個會客菜去找Toyz，拍一集真正的小劉會客室」、「文字道歉很簡單，公關公司都會做，但實體拍攝道歉卻是最難，最好是開直播道歉，接受批判才是最有誠意的。」