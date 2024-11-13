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美國加州日前發生一起翻船事故，一位13歲少年和家人出海捕蟹，不料船在海上意外翻覆，危急中少年父親叫少年躲進保冷箱中在海上漂流求生，最終少年在一天後順利獲救，但是船上的另4名親戚則不幸罹難。綜合外媒報導，13歲少年朱拉迪（Juladi “Jude” Khammoungkhoune）於2日晚間與父親和幾名親戚乘船到博德加灣（Bodega Bay）附近捕蟹，然而船隻在海上意外翻覆，船上人員全數落海。意外發生當下，朱拉迪父親要朱拉迪躲進保冷箱中，眾人落水後，朱拉迪父親起初還能將保冷箱抓在身邊，但最終只能放手，讓保冷箱飄流到更遠的地方求生。朱拉迪隔天早上被人發現，順利活了下來，但一同落海的4位親戚則不幸罹難。朱拉迪表示，眼睜睜看著父親逐漸從視野中消失是一件很可怕的事情，當時不斷哭喊爸爸，希望能聽到回應，但黑暗的海面上一片死寂。翻船意外發生後，當地海岸警衛隊曾出動救援，但遲遲沒有發現，無奈下只能結束搜救，朱拉迪幸運隨著水流被沖回岸邊成為家族中唯一的倖存者。