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▲世界棒球12強賽，中華隊今晚迎戰南韓，二局下陳晨威在滿壘時刻擊出一發滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強賽，中華隊今晚迎戰南韓，二局下陳晨威在滿壘時刻擊出一發滿貫砲。（圖／中華棒協提供）

陳晨威生涯首支滿貫彈！世界棒球12強賽預賽B組預賽開打，中華隊今（13）日在台北大巨蛋交手韓國，打線在2局下展開猛攻，在攻佔滿壘局面，輪到樂天桃猿外野手陳晨威打擊。比賽2局下，先是潘傑楷跑出內野安打上壘，李凱威、江坤宇接連靠著安打、保送上壘，形成滿壘局面。回憶起開轟當下，陳晨威說：「」最後他也感性表示：「雖然不被看好，還是達成了我們的目標，贏下了韓國這個強敵。」