陳晨威生涯首支滿貫彈！世界棒球12強賽預賽B組預賽開打，中華隊今（13）日在台北大巨蛋交手韓國，打線在2局下展開猛攻，在攻佔滿壘局面，輪到樂天桃猿外野手陳晨威打擊。結果他一棒敲出1發滿貫彈，成為中華隊最終以6：3擊敗韓國隊的致勝功臣，賽後記者會上，他也直言，沒想過首支滿貫砲會是在國際賽，當下真的很想哭。
超乎外界預期 開轟擊敗韓國
比賽2局下，先是潘傑楷跑出內野安打上壘，李凱威、江坤宇接連靠著安打、保送上壘，形成滿壘局面。熱身賽打擊狀況火燙的陳晨威，不負眾望，炸裂右外野方向滿貫彈，瞬間引爆大巨蛋全場觀眾，不僅如此，這轟更成為中華隊進攻導火線，陳傑憲接力敲出兩分砲，2人合力包辦中華隊全場得分。
回憶起開轟當下，陳晨威說：「其實在當下擊出全壘打那一刻，讓我很亢奮也很感動，這是我生涯第一次滿貫砲，沒想到是在國際賽打出來，當下真的很想哭。」最後他也感性表示：「雖然不被看好，還是達成了我們的目標，贏下了韓國這個強敵。」
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比賽2局下，先是潘傑楷跑出內野安打上壘，李凱威、江坤宇接連靠著安打、保送上壘，形成滿壘局面。熱身賽打擊狀況火燙的陳晨威，不負眾望，炸裂右外野方向滿貫彈，瞬間引爆大巨蛋全場觀眾，不僅如此，這轟更成為中華隊進攻導火線，陳傑憲接力敲出兩分砲，2人合力包辦中華隊全場得分。
回憶起開轟當下，陳晨威說：「其實在當下擊出全壘打那一刻，讓我很亢奮也很感動，這是我生涯第一次滿貫砲，沒想到是在國際賽打出來，當下真的很想哭。」最後他也感性表示：「雖然不被看好，還是達成了我們的目標，贏下了韓國這個強敵。」