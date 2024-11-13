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▲12強賽七局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲資深球迷指出，擊球後打在牆上都是安打，若是彈到觀眾席再彈進場內，才是全壘打特殊情況，但此次是彈在牆上再彈回場內，應該算二壘安打。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

世界棒球12強賽今（13）日晚間18時30分在台北大巨蛋開打「台韓大戰」，中華隊預賽首戰對上南韓，最終以6:3成績擊敗韓國，讓球迷激動不已。不過，在七局上，陳冠偉接替投球被韓國代打羅承燁擊中，打到右外野全壘打牆上緣再彈回場內，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲，讓台灣球迷全炸鍋，紛紛怒轟「這樣叫全壘打，要去看眼科了」、「超傻眼耶」。七局上，陳冠偉接替投球，雖然飆出2K，但被韓國代打羅承燁擊出右外野直擊全壘打牆上緣的飛球，經裁判檢視畫面後，被判為一發陽春砲。韓國先前已經用過電視輔助判決失敗，七局上並無挑戰權，當下狀況發生後，裁判組主動提出觀看重播，想不到看似直擊全壘打牆反彈回場內的小白球，竟被改判為一支陽春砲。對此，球迷們紛紛在網路上炸鍋狂罵，「原來這樣就算全壘打」、「長知識了」、「超傻眼耶」、「全壘打又被重新定義了嗎」、「這個球反彈的是球場欸，真的顛覆我對全壘打的定義」、「小房間是眼瞎還是下注很多，這樣叫全壘打，要去看眼科了」、「沒可能又是12強又是全壘打判決被黑」。《NOWnews今日新聞》記者實際訪問資深球迷，他指出，不過裁判最後下這個判決，中華隊也沒有抗議，可能是要賽後申訴，因為先前也有這樣的案例。原本預估台灣是12強賽後段班，韓國則被看好打進冠軍賽，但中華隊在這場比賽6比3抗韓成功，算是爆冷門獲勝，讓台灣球迷大為振奮。