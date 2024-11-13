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▲今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，主燈耶誕樹化身巨型魔幻天使。（圖／記者林調遜攝）

▲今年耶誕城打造史上面積最大的LED城堡主秀，全新打造8層樓高的LED城堡。（圖／記者林調遜攝）

▲市民廣場周圍也設置多組魔幻裝置藝術，包含7大天橋與人行道都有。（圖／記者林調遜攝）

▲每個天橋都各具特色。（圖／記者林調遜攝）

▲新站路人行道的「無敵幸運星」，也很值得一拍。（圖／記者林調遜攝）

▲奇幻百變女王是致敬知名景點女王頭。（圖／記者林調遜攝）

▲市民廣場內步道廊道「心手相連」和「魔力光毯」，同樣也是絢爛奪人。（圖／記者林調遜攝）

▲站前廣場裡頭有歡樂列車，綜合機械、視覺光影等，同樣值得一看。（圖／記者林調遜攝）

▲市府一樓有「魔法耶誕嘉年華」，定時會有機械動態及雪花展演。（圖／記者林調遜攝）

▲還有環球影城巨星「小小兵」，只要認一旁的大香蕉就知道已到達。（圖／記者林調遜攝）

「2024新北歡樂耶誕城」將自11月15日盛大開跑，連續48天至2025年1月1日，今年亮點包括主燈聖誕樹化身魔幻天使，還有面積最大LED巨型城堡主秀，以及市府自創IP角色，周邊天橋光廊及人行道也以繽紛的光環境設計。《NOWnews今日新聞》搶先開箱，48天內來逛新北耶誕城，各處最美景點都不要錯過。今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，主燈同樣在市民廣場，耶誕樹化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。與耶誕樹同樣位於新北市民廣場，打造高約8層樓的巨型LED城堡裝置，兩側並延伸到2樓迴廊，大樓採用雷射打上耶誕圖案，真正將廣場打造成耶誕城堡，全展期在視覺上將帶給民眾十足的震撼感。大量使用LED透明屏，LED面積總計1100平方公尺，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕。而在市民廣場周圍也設置多組魔幻裝置藝術，7大天橋與人行道部分，設有獨具巧思的奇幻燈飾藝術，像是新站路天橋「奇幻星門」七彩螺旋的霓虹燈點，呈現迷人絢麗的異幻空間；新府路天橋「蝶舞之森」，多采多姿的蝴蝶在光影下形成翩翩起舞的靈動模樣，讓人彷彿置身森林幻境；縣民大道天橋「魔幻杏運星」以銀杏造型結合璀璨漸變的暖黃燈飾，營造溫暖祝福的節慶氛圍；麗寶百貨廣場—公車站旁的天橋「綺麗幻境」則以藍黃相間且變幻閃爍的華麗圖騰，吸引大家變裝並盡情展現亮麗自我；百揚大樓天橋還有「甜甜圈幻想曲」、板橋車站天橋也有「夢幻星海」、小遠百天橋有「魔力之泉」，各個點都繽紛。鄰近人行道部分，也有新站路人行道的「無敵幸運星」，以金銀相間的設計打造出一座閃耀星芒，星光熠熠的樣貌，彷彿點亮了無限的希望與幸運；新府路人行道的「幻夢槲寄生」以寓意愛與和平的槲寄生為造型，營造夢幻佳節氛圍，期盼在耶誕夜晚來場浪漫的邂逅，另外，中山路人行道「奇願大道」、縣民大道人行道也「魔幻星河」，都將帶來滿滿的活力與熱情。此外，市民廣場內步道廊道「心手相連」和「魔力光毯」以及板橋車站B1連通道「星星圓舞曲」也皆裝點著亮麗斑斕的色彩與燈飾，為整個場域注入了獨特的魔幻氛圍。眾多絢麗周邊裝置及燈飾將於每日17時30分到23點時亮燈。於市府大廳及站前廣場設置機械動態燈組，定時飄放浪漫雪花，營造奇幻耶誕氛圍。往年約15至20分鐘降雪一次，今年最密集有每10分鐘降雪一次。站前廣場有歡樂列車，綜合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕佈置，讓站前廣場搖身一變成為充滿奇思妙想的神奇世界。市府一樓則是「魔法耶誕嘉年華」，定時的機械動態及雪花展演，帶給民眾意外的驚喜，隨著鐘聲響起，雪球中央的魔幻天使旋轉著施放雪花魔法，瞬間雪花漫佈。最受喜愛的環球影城巨星「小小兵」也降臨新北市市民廣場，就位在市民廣場（中山新府路口），是充滿童趣和歡笑的冬季樂園。