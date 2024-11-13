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今（13）日下午4時許，嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁觀景平台，發生遊客摔傷事件，疑為木棧板腐朽斷裂肇禍，導致5名遊客無預警摔落落差約3層樓高的地面，其中76歲廖姓女子意識不清，經送醫搶救後仍宣告傷重不治，另4名傷者分別擦挫傷、骨折，目前住院治療中。嘉義縣消防局獲報到場，發現廖女頭部受有鈍傷、頸部外傷、耳漏，已失去呼吸心跳，當即實施CPR，並將人送往嘉市聖馬爾定醫院急救，無奈最終仍回天乏術，稍早宣告不治；另4名遊客則為肢體擦挫傷、骨折，所幸意識皆清楚，分別送至嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院救治。縣府文化觀光局表示，今有44名團客自苗栗出發，前往嘉義阿里山出遊，遊程中安排至山美村，然因景觀平台木棧板斷裂，致使5名遊客跌至下方地面，1位傷者經搶救不治，其餘4名傷者留院觀察中，其餘未受傷遊客已安排至山美周邊民宿。文觀局指出，福美吊橋觀景平台為88風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，於2011年5月捐贈給阿里山鄉公所，後續由公所管理維護供遊客通行。縣長翁章梁獲知消息後，已立即指示文觀局全力協助阿里山鄉公所及家屬處理後續醫療事宜，至於觀景平台木棧板斷裂權責，相關單位正在調查釐清中。