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▲歡慶中華隊首勝，明（14）日限時一天，全家可寄杯美式、氣泡水買一送一。（圖／全家提供）

▲世界棒球12強賽中華隊奪首勝，即日起至11月14日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（圖／萊爾富提供）

世界棒球12強賽，台北大巨蛋首戰上演「台韓大戰」，中華隊6:3擊敗韓國，拿下預賽首勝，各大超商與民眾同慶，明（14）日限時一天，全家可寄杯美式、氣泡水買一送一；萊爾富特大杯咖啡全品項任選買一送一，不同價者以2件5折計算。◾特濃美式買1送1◾Famicollection氣泡水買1送1◾結帳輸碼「中華隊勝利」，全館滿200元現折20元，歡慶中華隊奪得首勝！即日起至11月14日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算優惠的商品包含冰熱美式（原價60元）、冰熱拿鐵（原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，原價80元）；還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，原價65元）。以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。