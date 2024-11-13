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世界棒球12強B組賽程今天三地開打，中華隊今天以6：3擊敗韓國隊，衛冕軍日本隊則以9：3力退澳洲，接著兩隊將移師台灣續戰，而中華隊明日對手多明尼加則以6：1逆轉擊敗古巴。日本隊今天在名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，派出井上溫大登板先發，前5局無失分，但6局上遭遇亂流，先挨了陽春砲再被敲出安打後退場，中繼投手橫山陸人在被澳洲第四棒Rixon Wingrove扛出兩分砲，澳洲追到3：5。所幸今天日本打線火力兇猛，1局下靠前兩棒選到四壞和安打串連就送回第1分，接著連4局都有分數進帳，第8局又打進3分鎖定勝利，終場比數9：3。此役日本全隊敲出13支安打，四番森下翔太4打數3安打2打點，表現最佳。井上溫大主投5局，飆8次三振，被敲5支安打，失2分都是自責分。儘管接替的橫山陸人挨轟但仍完成1局，後續3名投手同樣各丟1局合力封鎖澳洲打線，無安打、送7次三振，成功守下勝利。另一地在天母棒球場進行的賽事，由多明尼加以6比1逆轉古巴，古巴在6局下先馳得點，但7局上出現2次失誤，失掉2分，加上牛棚投手不穩定，在最後8、9局都出現保送接著就被敲出安打的狀況，讓多明尼加把握機會逆轉拿下首場勝利。