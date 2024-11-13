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▲左起依序為快電商首席營運長陳雋希Vic、哈彼科技營運長游恩寧、哈彼科技執行長邱世婷、快電商創辦人網紅CEO森田。（圖／哈彼科技提供）

哈彼科技成功完成千萬天使輪募資，獲得電商領導品牌「快電商」的鼎力支持，並結合國發基金「創業天使投資」的資源，共同開創知識經濟的新格局，執行長邱世婷表示，快電商與哈彼科技的理念不謀而合，皆致力於推動線上教育、知識變現與內容電商的發展。此次投資將強化核心產品Havppen一站式線上課程系統，透過數位化幫助品牌和創業者加速內容變現，如同品牌孵化加速器般為品牌賦能，打造線上線下虛實整合的全通路事業體。哈彼科技致力於打造全方位開課平台，為品牌提供高品質課程規劃與線上線下一條龍解決方案，協助品牌從零建立專屬的「內容電商學院」。Havppen平台提供超過百種功能，包含文章訂閱、課程銷售、預約諮詢、線上直播、實體活動、電商銷售和完善的後台管理外，更著重從課程企劃、內容製作、行銷推廣到用戶管理的全方位工具與服務，同時內建數位行銷及精準數據分析功能，幫助品牌深入了解用戶需求、優化課程，並提升知識變現效益，進一步實現商業價值。此外，營運長游恩寧指出，在數位知識經濟時代，品牌需要的不僅是工具，更是能持續賦能與增值的合作夥伴。Havppen將不斷進行迭代升級，以應對市場需求變化，讓品牌在數位轉型的浪潮中穩健發展，開創內容電商的無限可能。作為新一代電商平台，快電商自成立以來，不僅在產品銷售上佔據了市場一席之地，也在內容創新與人才培育方面不斷開拓，此次策略型投資，標誌著哈彼科技在線上課程和內容電商領域的成長潛力備受肯定，如何善用數位工具將專業知識與內容有效變現，進而提升營收並創造多元的營運模式，是企業當下的重點挑戰。執行長邱世婷表示，線上課程和電商的結合是一項巨大商機，我們的目標不只是提供課程或電商服務，更是要建構一個完整的生態系統，讓品牌、創業者和知識分享者都能在這個生態中相互支持、協同成長，並透過虛實整合的全通路營運模式，實現收入和影響力的雙重增長。未來哈彼科技將持續深化技術創新與用戶體驗，並積極擴展與不同產業的合作機會，為每一位合作夥伴創造價值，共同引領內容電商的新時代。