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2024年世界棒球12強賽台韓大戰中，中華隊在七局上遇到爭議判決，韓國代打羅承燁擊出右外野深遠球，擊中全壘打牆上緣後反彈回場內，經重播輔助判決後，仍判定為全壘打，韓國因此得到1分，這個判決也讓台灣球迷炸鍋，對此感到不解與不滿，賽後，中華隊總教練曾豪駒表示，儘管判決有疑問，但仍尊重大會決定。七局上，中華隊投手陳冠偉被韓國代打羅承燁擊出一記深遠飛球，球打到右外野全壘打牆上緣並彈回場內，當時所有人都認為球未過牆，但主審在經重播輔助判決後判定為全壘打，讓韓國「幸運」多得1分。台灣球迷紛紛表示不滿，甚至韓媒也稱這次全壘打判決有些「幸運」。事實上，韓國隊在七局上已無挑戰權，但根據賽事規定，主審對於攸關全壘打認定疑義的 play 可以主動尋求重播輔助判決，對此，總教練曾豪駒表示：「賽前有了解過規則，從畫面來看並不是全壘打，這1分對我們當然很重要，但既然輔助判決已確認是全壘打，我們也尊重大會決定。」在國際賽中，每一分都可能影響晉級機會。根據12強賽制規定，若兩隊戰績相同，將先以勝負關係決定排名；如勝負關係相同，則以戰績相同隊伍間的「失分率」決定排名。如果最後中華隊因多丟這1分而錯失晉級超級循環賽的機會，那誤判的傷害將是非常巨大。