我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

世界棒球12強賽B組預賽首天落幕，中華隊今（13）日在台北大巨蛋對決首屆冠軍南韓，2局下火力爆發，陳晨威在滿壘時刻擊出滿貫砲，陳傑憲再跟上一發2分砲，終場，中華隊由牛棚投手群張奕、莊昕諺、陳冠偉以及吳俊偉聯手守下分差，以6：3擊敗韓國，收下預賽首勝。中華隊力抗外界不看好，首戰以6：3擊敗強敵韓國，明（13）日將在大巨蛋續戰多明尼加，力求在B組預賽出線。威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在官辦熱身賽也有登板，中繼登板面對兄弟打線，主投2局，用了46球，沒有被敲出安打，看似調整狀況不錯。