世界棒球12強賽B組預賽首天落幕，中華隊今（13）日在台北大巨蛋對決首屆冠軍南韓，2局下火力爆發，陳晨威在滿壘時刻擊出滿貫砲，陳傑憲再跟上一發2分砲，終場，中華隊由牛棚投手群張奕、莊昕諺、陳冠偉以及吳俊偉聯手守下分差，以6：3擊敗韓國，收下預賽首勝。對於明（14）日交手明尼加隊的比賽，總教練曾豪駒表示，將會派出樂天桃猿投手黃子鵬先發，對決威能帝（Pedro Fernandez），確定上演「樂天內戰」。
曾總解釋選擇 是陣中最穩定好手
中華隊力抗外界不看好，首戰以6：3擊敗強敵韓國，明（13）日將在大巨蛋續戰多明尼加，力求在B組預賽出線。被問到下一戰的先發投手人選，曾豪駒透露會由黃子鵬應戰，並解釋道：「思考每個投手的定位，再加上長期觀察下來以後，黃子鵬就是我們最穩定的投手。」
特別的是，多明尼加總教練Cesar Martin如先前官辦熱身賽所言，在面對中華隊一戰派出樂天洋投威能帝應戰，讓下場比賽將出現「樂天內戰」的罕見一幕。
威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在官辦熱身賽也有登板，中繼登板面對兄弟打線，主投2局，用了46球，沒有被敲出安打，看似調整狀況不錯。
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中華隊力抗外界不看好，首戰以6：3擊敗強敵韓國，明（13）日將在大巨蛋續戰多明尼加，力求在B組預賽出線。被問到下一戰的先發投手人選，曾豪駒透露會由黃子鵬應戰，並解釋道：「思考每個投手的定位，再加上長期觀察下來以後，黃子鵬就是我們最穩定的投手。」
特別的是，多明尼加總教練Cesar Martin如先前官辦熱身賽所言，在面對中華隊一戰派出樂天洋投威能帝應戰，讓下場比賽將出現「樂天內戰」的罕見一幕。
威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在官辦熱身賽也有登板，中繼登板面對兄弟打線，主投2局，用了46球，沒有被敲出安打，看似調整狀況不錯。