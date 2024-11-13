世界棒球12強賽B組預賽首天落幕，中華隊今（13）日在台北大巨蛋對決首屆冠軍南韓，2局下火力爆發，陳晨威在滿壘時刻擊出滿貫砲，陳傑憲再跟上一發2分砲，終場，中華隊由牛棚投手群張奕、莊昕諺、陳冠偉以及吳俊偉聯手守下分差，以6：3擊敗韓國，收下預賽首勝。對於明（14）日交手明尼加隊的比賽，總教練曾豪駒表示，將會派出樂天桃猿投手黃子鵬先發，對決威能帝（Pedro Fernandez），確定上演「樂天內戰」。

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曾總解釋選擇　是陣中最穩定好手

中華隊力抗外界不看好，首戰以6：3擊敗強敵韓國，明（13）日將在大巨蛋續戰多明尼加，力求在B組預賽出線。被問到下一戰的先發投手人選，曾豪駒透露會由黃子鵬應戰，並解釋道：「思考每個投手的定位，再加上長期觀察下來以後，黃子鵬就是我們最穩定的投手。」

特別的是，多明尼加總教練Cesar Martin如先前官辦熱身賽所言，在面對中華隊一戰派出樂天洋投威能帝應戰，讓下場比賽將出現「樂天內戰」的罕見一幕。

威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在官辦熱身賽也有登板，中繼登板面對兄弟打線，主投2局，用了46球，沒有被敲出安打，看似調整狀況不錯。

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

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