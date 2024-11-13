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世界棒球12強賽B組小組賽首戰，韓國以3：6不敵中華隊，首場即遭受重創。台北大巨蛋滿場3.4萬名球迷，一同見證韓國隊的「台北慘案」，此戰結果讓韓國晉級之路從一開始就充滿挑戰，進軍東京超級循環賽的機率也變得更為艱難，讓一堆韓國球迷集體崩潰。B組競爭激烈，包括中華隊、韓國、日本、澳洲、古巴和多明尼加等強隊。韓國與中華隊都把「台韓大戰」視為晉級東京超級循環賽的關鍵，因為日本實力強勁，被普遍看好拿下一席，而每個小組只取前兩名晉級。此戰韓國派出側投高永表擔任先發，但僅投2局被中華隊打出5支安打，包含一支滿壘全壘打和兩分砲，合計失掉6分，而中華隊王牌先發林昱珉主投4.2局僅失2分，再度壓制韓國打線，已經成為「韓國殺手」。賽後，韓媒表示：「台灣不再懼怕韓國」。根據台韓雙方歷史對戰數據，韓國取得26勝16敗，雖佔有優勢，但近5場比賽戰績為2勝3敗略遜一籌。