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高雄20歲王姓女子在閨蜜熱情邀約下，6日傍晚自小港機場搭機隻身飛往泰國曼谷後，不料抵泰後即失聯，父母隔日收到勒索簡訊，要求支付7萬元美元（約台幣227萬元）贖金，得知女兒遭人控制行動，心急地向警方求助。警方證實此事，已報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。綜合媒體報導，王父事後收到勒索簡訊，宣稱女兒護照、手機已被沒收，要求支付贖金才肯放人，因聯繫不上愛女，轉而向與女兒同住的男友查證，才知女兒因受到「閨蜜」邀約赴泰旅遊，還好心要幫她出機票錢，並稱機場有人接送，豈料卻是一場騙局。王女抵泰下機後，不但沒見到「閨蜜」接機，反遭陌生人控制行動，途中她曾傳訊向男友求救，表示「一直被轉車，有槍指著我」，並提到渡了一條河，試圖透露自己的定位，隨後失去音信。警方調閱監視器，發現當日下午3時許，王女穿著短袖、短褲，被女性友人騎車載返租屋處，坐上電梯回到家，前後不到10分鐘，她再度出門下樓，手上卻沒有任何行李、身上只有一只斜背小包，兩人走往巷口搭上計程車前往機場。家屬連日透過許多管道得知，女兒已被帶到緬甸某園區，盼政府能夠介入協助救援，早日將女兒接回國。警方證實此事，表示王女6日下午搭機出境前往曼谷，目前已通報外交部緊急協尋中心協尋在案，也報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。