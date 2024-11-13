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高雄市議員林智鴻關心美國大選後的新局勢，將影響全球經濟，尤其臺灣以出口貿易為導向，各產業恐受到衝擊，他特別在今(13)日質詢時要求市府幫助傳產度過難關。建議市府增列已投資抵減、增列租税減免薪資補助並比照投資優惠措施。林智鴻認為，傳產穩定的話，高雄的經濟才會穩定，新的的經濟形勢，台灣出口將受到衝擊，必須從問題的根本去找到解決之道。經發局長廖泰翔答詢時指出，高雄最重要的就是傳產跟技術工業，過往來說，都會有相關計畫配合法人，如基礎中心、工研院等，透過技術引入的方式協助業者，包含自動化、智慧化及減碳化，結合資訊科技的產業，至於傳產補助，將加以檢討，期望透過補助鼓勵在地的傳產往高值化發展。林智鴻表示，AI目前在整個台灣、高雄都是重要的發展方向，電子產品占出口三十二％，年增率來到一百二十四％，因為AI的緣故，電子資通產品出口比例最大，相反的，造成其他產業的衝擊，以高雄來說，許多螺絲工廠因外銷不出去準備關廠。林智鴻認為，現在美國優先以美國製造情況下，到底台灣的產業會不會衝擊更大？尤其，傳統產業在高雄佔了很多的就業機會，也是家庭生計的資助，必須思考如何幫助傳統產業，建議市府增列已投資抵減、增列租税減免薪資補助並比照投資優惠措施。另外，林智鴻也特別針對區、里整併進度質詢表示，高雄里大於區，並舉高雄福山里與甲仙區相比，區、里長所服務人口數相差9倍之多，顯示服務人數懸殊大，導致同工不同酬問題，建議推動區里整併，對此，民政局長閻青智表示，希望今年底完成修法，明年開始在地方徵詢，有共識就推動。