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中華隊打臉日媒排名！世界棒球12強賽B組預賽今（13）日揭開序幕，日本媒體《SportsNavi》在賽事開始前，列出12隊戰力評比，把中華隊排在倒數第2名，僅優於預賽同組的澳洲。本次12強隊伍被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，B組隊伍包含中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加以及澳洲。日本媒體《SportsNavi》在稍早的各隊戰力排行中，只給了中華隊35分評價，位居總排名的倒數第2名，僅優於同為B組的澳洲。尤其中華隊在「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，不過面對韓國打線，全場只被敲出3支安打、失3分，其中包含1發有爭議的改判全壘打。