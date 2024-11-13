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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊中繼投手陳冠宇穩穩解決1局無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強韓國隊先發投手高永表投2局失掉6分苦吞敗戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲中華隊以6:3擊敗韓國隊順利收下12強第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界12強棒球錦標賽，今（13）日在台北大巨蛋開打，開幕戰上演中華隊、韓國隊交手的「台韓大戰」。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊四棒林安可遭到對手觸身球。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強韓國隊三壘手金倒永敲出二壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

世界棒球12強賽B組預賽首戰，本場比賽教練團對於投手的狀態掌握佳，且調度明快、恰到好處。後援投手表現同樣精彩，張奕、莊昕諺、陳冠偉等後援投手接力上場，展現優異的控球與危機處理能力，成功守住領先優勢。單局狂轟2分全壘打，打下6分大局，確實是中華隊國際賽少有的表現，尤其陳晨威的滿貫砲，更寫下隊史在12強首次4分彈，讓人看到「不一樣的中華隊」。短期國際賽拚的是一口氣，尤其打線串聯非常關鍵。中華隊攻勢集中在第二局，雖然其餘局數都沒有得分，但仍足以贏球。正如同2023年杭州亞運金牌戰，南韓在第二局攻下2分，最後就以2：0獲勝。另外，