世界棒球12強賽B組預賽首戰，中華隊以6：3擊敗勁敵南韓，在大巨蛋34528名觀眾的歡呼聲中，拔得頭籌。回顧本場比賽能獲勝有兩大關鍵，且讓球迷看到「不一樣的中華隊！」
投手調度靈活 後援投手發揮關鍵
本場比賽教練團對於投手的狀態掌握佳，且調度明快、恰到好處。先發投手林昱珉表現亮眼，但在5局下半2出局4分領先時，教練團仍果斷做出換投決定，避免過度消耗主力投手，也讓只投74球的林昱珉，有機會投一休四，在關鍵戰役面對古巴。
後援投手表現同樣精彩，張奕、莊昕諺、陳冠偉等後援投手接力上場，展現優異的控球與危機處理能力，成功守住領先優勢。這也要歸功於情蒐很透徹，教練團針對南韓打者的特性，派出最適當的後援投手，展現出精準的調度策略。
強力打線單局爆發 一棒定江山
單局狂轟2分全壘打，打下6分大局，確實是中華隊國際賽少有的表現，尤其陳晨威的滿貫砲，更寫下隊史在12強首次4分彈，讓人看到「不一樣的中華隊」。
短期國際賽拚的是一口氣，尤其打線串聯非常關鍵。中華隊攻勢集中在第二局，雖然其餘局數都沒有得分，但仍足以贏球。正如同2023年杭州亞運金牌戰，南韓在第二局攻下2分，最後就以2：0獲勝。
另外，本場比賽針對南韓先發投手高永表被左打打擊率偏高的特性，一口氣派出6位左打，加上賽季中以控球精準見長的高永表，受到好球帶偏小影響，投出兩次四壞球保送，這都成為中華隊擊潰對手的關鍵原因。
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本場比賽教練團對於投手的狀態掌握佳，且調度明快、恰到好處。先發投手林昱珉表現亮眼，但在5局下半2出局4分領先時，教練團仍果斷做出換投決定，避免過度消耗主力投手，也讓只投74球的林昱珉，有機會投一休四，在關鍵戰役面對古巴。
後援投手表現同樣精彩，張奕、莊昕諺、陳冠偉等後援投手接力上場，展現優異的控球與危機處理能力，成功守住領先優勢。這也要歸功於情蒐很透徹，教練團針對南韓打者的特性，派出最適當的後援投手，展現出精準的調度策略。
強力打線單局爆發 一棒定江山
單局狂轟2分全壘打，打下6分大局，確實是中華隊國際賽少有的表現，尤其陳晨威的滿貫砲，更寫下隊史在12強首次4分彈，讓人看到「不一樣的中華隊」。
短期國際賽拚的是一口氣，尤其打線串聯非常關鍵。中華隊攻勢集中在第二局，雖然其餘局數都沒有得分，但仍足以贏球。正如同2023年杭州亞運金牌戰，南韓在第二局攻下2分，最後就以2：0獲勝。
另外，本場比賽針對南韓先發投手高永表被左打打擊率偏高的特性，一口氣派出6位左打，加上賽季中以控球精準見長的高永表，受到好球帶偏小影響，投出兩次四壞球保送，這都成為中華隊擊潰對手的關鍵原因。
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