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美國勞工部13日公布，10月消費者物價指數（CPI）年比上升2.6％，扣除能源及食品之後的核心CPI，則是年比上升3.3％，兩者均符合預期。華爾街消化最新通膨數據，美股13日開盤後波動不大，主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲67.55點或0.15％；標普500指數上漲0.98點或0.02％；那斯達克指數下跌20.62點或0.11％；費城半導體指數下跌68.50點或1.34％。根據《CNBC》報導，通膨報告符合預期後，市場對美國聯準會（Fed）連續再次降息的期待升高，投資人希望維持大選後的漲勢。高盛資產管理公司投資主管羅斯納（Lindsay Rosner）表示，「今天的數據緩解了人們對降息步伐即將放緩的擔憂」。本週稍後還將發布生產者物價指數和零售銷售數據，屆時投資者將繼續權衡選後慶祝行情還剩下多少。另外，比特幣價格正式突破9萬美元大關，盤中達到92058美元，人們認為川普將兌現對加密貨幣行業的一系列承諾，有助於推動加密貨幣發展。