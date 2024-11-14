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▲中華隊以6:3擊敗韓國隊順利收下12強第一場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲樂天桃猿先發投手威能帝，替補入選本次12強賽的多明尼加國家隊，在交手中信兄弟的熱身賽登板，中繼主投2局沒有被敲出安打。（圖／中華棒協提供）

第3屆世界棒球12強B組預賽熱鬧開打，中華隊昨（13）日面對強敵韓國，以6：3取勝，搶下預賽的重要首勝，距離爭取晉級資格更近一步。今（14）日的預賽第2戰，將碰頭同樣取得1勝戰績的多明尼加，威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。另一方面，黃子鵬是樂天主力本土投手，出賽16場先發，拿下5勝7敗，採低肩側投姿勢，面對多明尼加隊期望發揮奇效。⚾03:00 波多黎各VS委內瑞拉 聖特雷西塔球場⚾10:00 墨西哥VS荷蘭 泛美體育場⚾18:00 古巴VS韓國 天母棒球場⚾18:30 台灣VS多明尼加 台北大巨蛋有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。Hami Video開放免費收視共14場B組賽事。大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。愛爾達提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。