第3屆世界棒球12強B組預賽熱鬧開打，中華隊昨（13）日面對強敵韓國，以6：3取勝，搶下預賽的重要首勝，距離爭取晉級資格更近一步。今（14）日的預賽第2戰，將碰頭同樣取得1勝戰績的多明尼加，總教練曾豪駒表示，將會派出樂天桃猿投手黃子鵬先發，對決威能帝（Pedro Fernandez），確定上演一場「樂天內戰」。
威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。另一方面，黃子鵬是樂天主力本土投手，出賽16場先發，拿下5勝7敗，採低肩側投姿勢，面對多明尼加隊期望發揮奇效。
📌12強14日 賽程
A組
⚾03:00 波多黎各VS委內瑞拉 聖特雷西塔球場
⚾10:00 墨西哥VS荷蘭 泛美體育場
B組
⚾18:00 古巴VS韓國 天母棒球場
⚾18:30 台灣VS多明尼加 台北大巨蛋
📌電視轉播資訊：
有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。
📌線上轉播資訊：
Hami Video開放免費收視共14場B組賽事。大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。
愛爾達提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。
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📌12強14日 賽程
A組
⚾03:00 波多黎各VS委內瑞拉 聖特雷西塔球場
⚾10:00 墨西哥VS荷蘭 泛美體育場
B組
⚾18:00 古巴VS韓國 天母棒球場
⚾18:30 台灣VS多明尼加 台北大巨蛋
📌電視轉播資訊：
有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。
📌線上轉播資訊：
Hami Video開放免費收視共14場B組賽事。大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。
愛爾達提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。