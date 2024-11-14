世界12強賽首戰，中華隊靠著情蒐資料精確發威，面對韓國派出的側投先發高永表，排出左打陣線為主，在比賽前半段靠著長打取得領先優勢；比賽中半段開始，則迅速調度牛棚，不迷信單一投手，才有機會在關鍵首戰取得勝利，最終6比3在主場打出漂亮一戰。
相信情蒐資料 左打重砲擊潰高永表
本屆12強賽，韓國隊有先發輪值深度不夠的問題，因此高永表跟郭彬就是韓國的前2號先發，雖然一般預期郭彬首戰先發機會較高，但韓國派出高永表，也沒有在情蒐資料之外，中華隊根據高永表不擅對戰左打的特性，被左打打擊率高達3成61，因此在前段棒次裡，除了林立之外，全部都是左打者。
即便韓國認為，台灣打者不太會打垂直系變化球，但高永表缺乏速球作掩護，因此比賽前半段，看得到台灣打者有在針對變化球做設定，試圖把高永表的變速球帶進來出棒。不過高永表畢竟控球能力不錯，首局還可以壓在低角度的位置，也讓台灣打者僅靠選到保送上壘。
有著資料作參考，2局下中華隊打者依舊照著此範本進行。潘傑楷與李凱威的安打，皆是掌握偏高的位置進攻成安打；江坤宇仔細選球保送上壘，滿壘的進攻機會，陳晨威鎖定第1球的變速球做攻擊打成滿貫砲。林立隨即再補上長打後，陳傑憲再掃出2分砲，單局中華隊灌進6分奠定勝基。
陳晨威、林立與陳傑憲，在這個半局的攻擊都有先設定好球種。陳晨威在保送後上場，且當時已滿壘，高永表沒有再閃躲空間勢必會搶好球數，陳晨威也理解高永表的武器球是變速球，所以抓偏高變速球攻擊，直接完全咬中；陳傑憲則認為高永表被接連安打後會改直球為主，前段棒次攻擊策略設定靈活，是2局灌進大局關鍵。
牛棚調度大膽 風格多變守住勝利
林昱珉是這次中華隊頭號先發，但也是響尾蛇隊極力栽培的新秀，雖然放行12強賽，但響尾蛇隊可能會希望中華隊能夠給予一些保護措施。首戰韓國，雖然林昱珉比賽前半段投得順暢，到了5局、用球數接近75球時，可能也到達了響尾蛇隊希望注意的用球數時機點，台灣教練團決定換投很合理。
啟用牛棚戰的過程裡，投手教練林岳平著重的是每個投手不同的特性，作為跟前任投手的對比，以及對戰場上打者能否取得壓制力。有別於先發左投林昱珉是4分之3的側投，接替上場的張奕則是轉軸垂直的本格派右投，順利地透過不同類型的投手，讓選球不錯的洪昌基出局。
張奕出問題時，剛好韓國隊要上場的是接連右打者。此時中華隊換上的是滑球為主的莊昕諺，期待能製造揮空，最後也是透過滑球讓朴東原出局。7至9局，依序上場的牛棚投手，分別是指叉球為主的陳冠偉、左投陳冠宇與直球帶有卡特軌跡的吳俊偉，截然不同的牛棚投手類型，順利在比賽後段封鎖韓國，幫助台灣贏下勝利。
隱形MVP 林家正配球膽大心細
本屆12強賽捕手帶上林家正，原本認為他過去在響尾蛇的經歷，將作為林昱珉的專屬捕手。不過林家正優異的接捕技巧，熱身賽有開轟的打擊近況，以及大膽的配球策略，讓他在中華隊裡的重要性逐漸提升，首戰韓國的蹲捕內容中，也可看到他膽大心細的配球策略。
一開始與林昱珉搭配時，林家正對林昱珉的了解，認為他控球能力沒問題，開賽不急著搶好球，反而是內外角交錯運用，球數落後也沒關係，讓韓國打者一開始進攻步調並不順暢。後來與張奕搭配，觀察到張奕直球狀況不錯，就算打者有設定到也沒關係，鼓勵張奕用直球跟打者硬拼。
6局上，跟年輕的牛棚投手莊昕諺搭配，更可看到林家正配球的大膽。面對尹棟熙，一開始莊昕諺直球投不進去導致球數落後，但林家正改Call滑球，順利從球數落後投成滿球數，最終抓到出局數。再戰朴東原，也是讓莊昕諺滑球連發，最終用三振結束此半局。
整體來說看韓國對打者的出棒，鮮少有完全抓到球路的揮棒。這場比賽可看到林家正在球數落後時還是call變化球，又或是球數領先直接用直球對決，反向的思考邏輯，幫助台灣投手度過一個又一個的危機。
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本屆12強賽，韓國隊有先發輪值深度不夠的問題，因此高永表跟郭彬就是韓國的前2號先發，雖然一般預期郭彬首戰先發機會較高，但韓國派出高永表，也沒有在情蒐資料之外，中華隊根據高永表不擅對戰左打的特性，被左打打擊率高達3成61，因此在前段棒次裡，除了林立之外，全部都是左打者。
即便韓國認為，台灣打者不太會打垂直系變化球，但高永表缺乏速球作掩護，因此比賽前半段，看得到台灣打者有在針對變化球做設定，試圖把高永表的變速球帶進來出棒。不過高永表畢竟控球能力不錯，首局還可以壓在低角度的位置，也讓台灣打者僅靠選到保送上壘。
有著資料作參考，2局下中華隊打者依舊照著此範本進行。潘傑楷與李凱威的安打，皆是掌握偏高的位置進攻成安打；江坤宇仔細選球保送上壘，滿壘的進攻機會，陳晨威鎖定第1球的變速球做攻擊打成滿貫砲。林立隨即再補上長打後，陳傑憲再掃出2分砲，單局中華隊灌進6分奠定勝基。
陳晨威、林立與陳傑憲，在這個半局的攻擊都有先設定好球種。陳晨威在保送後上場，且當時已滿壘，高永表沒有再閃躲空間勢必會搶好球數，陳晨威也理解高永表的武器球是變速球，所以抓偏高變速球攻擊，直接完全咬中；陳傑憲則認為高永表被接連安打後會改直球為主，前段棒次攻擊策略設定靈活，是2局灌進大局關鍵。
牛棚調度大膽 風格多變守住勝利
林昱珉是這次中華隊頭號先發，但也是響尾蛇隊極力栽培的新秀，雖然放行12強賽，但響尾蛇隊可能會希望中華隊能夠給予一些保護措施。首戰韓國，雖然林昱珉比賽前半段投得順暢，到了5局、用球數接近75球時，可能也到達了響尾蛇隊希望注意的用球數時機點，台灣教練團決定換投很合理。
啟用牛棚戰的過程裡，投手教練林岳平著重的是每個投手不同的特性，作為跟前任投手的對比，以及對戰場上打者能否取得壓制力。有別於先發左投林昱珉是4分之3的側投，接替上場的張奕則是轉軸垂直的本格派右投，順利地透過不同類型的投手，讓選球不錯的洪昌基出局。
張奕出問題時，剛好韓國隊要上場的是接連右打者。此時中華隊換上的是滑球為主的莊昕諺，期待能製造揮空，最後也是透過滑球讓朴東原出局。7至9局，依序上場的牛棚投手，分別是指叉球為主的陳冠偉、左投陳冠宇與直球帶有卡特軌跡的吳俊偉，截然不同的牛棚投手類型，順利在比賽後段封鎖韓國，幫助台灣贏下勝利。
隱形MVP 林家正配球膽大心細
本屆12強賽捕手帶上林家正，原本認為他過去在響尾蛇的經歷，將作為林昱珉的專屬捕手。不過林家正優異的接捕技巧，熱身賽有開轟的打擊近況，以及大膽的配球策略，讓他在中華隊裡的重要性逐漸提升，首戰韓國的蹲捕內容中，也可看到他膽大心細的配球策略。
一開始與林昱珉搭配時，林家正對林昱珉的了解，認為他控球能力沒問題，開賽不急著搶好球，反而是內外角交錯運用，球數落後也沒關係，讓韓國打者一開始進攻步調並不順暢。後來與張奕搭配，觀察到張奕直球狀況不錯，就算打者有設定到也沒關係，鼓勵張奕用直球跟打者硬拼。
6局上，跟年輕的牛棚投手莊昕諺搭配，更可看到林家正配球的大膽。面對尹棟熙，一開始莊昕諺直球投不進去導致球數落後，但林家正改Call滑球，順利從球數落後投成滿球數，最終抓到出局數。再戰朴東原，也是讓莊昕諺滑球連發，最終用三振結束此半局。
整體來說看韓國對打者的出棒，鮮少有完全抓到球路的揮棒。這場比賽可看到林家正在球數落後時還是call變化球，又或是球數領先直接用直球對決，反向的思考邏輯，幫助台灣投手度過一個又一個的危機。
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