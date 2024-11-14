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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊中繼投手莊昕諺上來順利化解危機無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉（右）和捕手林家正（左）合作無間。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

世界12強賽首戰，中華隊靠著情蒐資料精確發威，面對韓國派出的側投先發高永表，排出左打陣線為主，在比賽前半段靠著長打取得領先優勢；比賽中半段開始，則迅速調度牛棚，不迷信單一投手，才有機會在關鍵首戰取得勝利，最終6比3在主場打出漂亮一戰。本屆12強賽，韓國隊有先發輪值深度不夠的問題，因此高永表跟郭彬就是韓國的前2號先發，雖然一般預期郭彬首戰先發機會較高，但韓國派出高永表，也沒有在情蒐資料之外，中華隊根據高永表不擅對戰左打的特性，被左打打擊率高達3成61，因此在前段棒次裡，除了林立之外，全部都是左打者。即便韓國認為，台灣打者不太會打垂直系變化球，但高永表缺乏速球作掩護，因此比賽前半段，看得到台灣打者有在針對變化球做設定，試圖把高永表的變速球帶進來出棒。不過高永表畢竟控球能力不錯，首局還可以壓在低角度的位置，也讓台灣打者僅靠選到保送上壘。有著資料作參考，2局下中華隊打者依舊照著此範本進行。潘傑楷與李凱威的安打，皆是掌握偏高的位置進攻成安打；江坤宇仔細選球保送上壘，滿壘的進攻機會，陳晨威鎖定第1球的變速球做攻擊打成滿貫砲。林立隨即再補上長打後，陳傑憲再掃出2分砲，單局中華隊灌進6分奠定勝基。陳晨威、林立與陳傑憲，在這個半局的攻擊都有先設定好球種。陳晨威在保送後上場，且當時已滿壘，高永表沒有再閃躲空間勢必會搶好球數，陳晨威也理解高永表的武器球是變速球，所以抓偏高變速球攻擊，直接完全咬中；陳傑憲則認為高永表被接連安打後會改直球為主，前段棒次攻擊策略設定靈活，是2局灌進大局關鍵。林昱珉是這次中華隊頭號先發，但也是響尾蛇隊極力栽培的新秀，雖然放行12強賽，但響尾蛇隊可能會希望中華隊能夠給予一些保護措施。首戰韓國，雖然林昱珉比賽前半段投得順暢，到了5局、用球數接近75球時，可能也到達了響尾蛇隊希望注意的用球數時機點，台灣教練團決定換投很合理。啟用牛棚戰的過程裡，投手教練林岳平著重的是每個投手不同的特性，作為跟前任投手的對比，以及對戰場上打者能否取得壓制力。有別於先發左投林昱珉是4分之3的側投，接替上場的張奕則是轉軸垂直的本格派右投，順利地透過不同類型的投手，讓選球不錯的洪昌基出局。張奕出問題時，剛好韓國隊要上場的是接連右打者。此時中華隊換上的是滑球為主的莊昕諺，期待能製造揮空，最後也是透過滑球讓朴東原出局。7至9局，依序上場的牛棚投手，分別是指叉球為主的陳冠偉、左投陳冠宇與直球帶有卡特軌跡的吳俊偉，截然不同的牛棚投手類型，順利在比賽後段封鎖韓國，幫助台灣贏下勝利。本屆12強賽捕手帶上林家正，原本認為他過去在響尾蛇的經歷，將作為林昱珉的專屬捕手。不過林家正優異的接捕技巧，熱身賽有開轟的打擊近況，以及大膽的配球策略，讓他在中華隊裡的重要性逐漸提升，首戰韓國的蹲捕內容中，也可看到他膽大心細的配球策略。一開始與林昱珉搭配時，林家正對林昱珉的了解，認為他控球能力沒問題，開賽不急著搶好球，反而是內外角交錯運用，球數落後也沒關係，讓韓國打者一開始進攻步調並不順暢。後來與張奕搭配，觀察到張奕直球狀況不錯，就算打者有設定到也沒關係，鼓勵張奕用直球跟打者硬拼。6局上，跟年輕的牛棚投手莊昕諺搭配，更可看到林家正配球的大膽。面對尹棟熙，一開始莊昕諺直球投不進去導致球數落後，但林家正改Call滑球，順利從球數落後投成滿球數，最終抓到出局數。再戰朴東原，也是讓莊昕諺滑球連發，最終用三振結束此半局。整體來說看韓國對打者的出棒，鮮少有完全抓到球路的揮棒。這場比賽可看到林家正在球數落後時還是call變化球，又或是球數領先直接用直球對決，反向的思考邏輯，幫助台灣投手度過一個又一個的危機。