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P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今(11/13)踢館菲律賓客場，東超第二場賽事迎戰生力啤酒人，璞園領航猿攻守俱佳，一哥盧峻翔與伯朗(Alec Brown)更聯手轟進十記外線，加上葛拉漢(Treveon Graham)也繳出25分7助攻好表現，璞園領航猿最終以101：85戰勝生力啤酒人，收下東超小組賽二連勝。一開賽領航猿便來勢洶洶，由盧峻翔三分破網揭開序幕，伯朗及葛拉漢接力得分，串聯一波10比0進攻強勢開局。儘管生力啤酒人不斷擾亂禁區，一度縮小分差，但璞園領航猿祭出高強度防守克服亂流，頻頻製造生力啤酒人失誤，並把握機會策動快攻反擊，重新接管比賽。此外，璞園領航猿長程砲火猛烈，持續在三分線上轟炸，全隊外線命中率高達5成5。中場結束，領航猿以57：33領先生力啤酒人，個人數據以伯朗21分、6籃板為全隊最佳，次佳為盧峻翔17分、4籃板。易籃後，白曜誠加入戰局，第三節個人貢獻7分，包括精彩的三分打，生力啤酒人命中率雖有所回升，不過璞園領航猿保持進攻節奏、穩定輸出，伯朗也升空演出一記飛身暴扣，助球隊最多領先達29分。第四節一度爆發激烈衝突，生力啤酒人Quincy Miller違反運動精神犯規、Jericho Cruz遭奪權出場，而伯朗則吞下技術犯規，不過飛行部隊沈穩應對、不受干擾，持續專注於攻守兩端，終場璞園領航猿以101：85擊敗生力啤酒人，成功捍衛領空，順利收下小組賽二連勝。總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)表示，「客場征戰不易，加上生力啤酒人已有較長時間未出賽，因此賽前較難情蒐完整資訊，不過隨著賽事進行，更加熟悉對手後，也成功限制對方June Mar Fajardo及E.J. Anosike兩位主力選手的表現。」而教練同時提到，因為對方的防守部署，讓盧峻翔及伯朗能在外線找到許多機會，這是球隊上半場能拉開分差的主因，下半場即使面對對手的反擊，也有葛拉漢挺身而出，團隊攜手一起贏下這場重要的比賽。伯朗則說到，「即使是客場征戰，團隊仍舊展現出強大的侵略性，聰明打球、減少失誤，是一場非常實在的勝利。」針對第四節的衝突，總教練卡米諾斯表示：「我認為沒有人希望發生這樣的事情，裁判做得很好，他們透過回放審視並且做出判決。對於這樣的情況，相信雙方教練都不樂見，但不幸的是，這樣的事情有時候難免會發生。」伯朗也回應：「我認為自己可能太情緒化了，當下認為有些動作可能是犯規，所以我才做出了反應，或許我的反應有些過度。不過很幸運，大家都能保持冷靜，沒有再有更多動作，最後也沒有人因此受傷。」賽後盧峻翔特別以全英文接受轉播單位訪問，儘管今日已繳出25分5籃板3助攻2抄截的優異表現，他仍謙虛表示，雖相較第一場東超賽事，在第二場收穫更多新的經驗，但認為自己仍可以做得更好，不過他也十分享受今日的勝利。今日數據表現：#21 伯朗27分9籃板1助攻1抄截1阻攻#24 葛拉漢25分7助攻4籃板#69 盧峻翔25分5籃板3助攻2抄截#30 白曜誠11分1籃板1助攻1抄截