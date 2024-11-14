中華隊在世界12強賽首戰旗開得勝，6：3戰勝宿敵韓國隊，拿下重要一勝。此役中華隊強打陳晨威轟出滿貫砲，幫助球隊在比賽前段就打下領先基礎，堪稱這場勝利的最大功臣，表現也受到外界關注。賽後《MLB Network》記者Jon Morosi轉發陳晨威開轟影片，讚賞他的表現，還在個人社群上寫下：「冰島貓王是有史以來最讚的棒球綽號之一」。
陳晨威滿貫砲 繞壘時興奮大吼
這一場比賽陳晨威在2局下打出生涯最關鍵的一擊，該局中華隊的攻勢來的迅速，潘傑楷和李凱威連續安打，之後韓國先發高永表保送了江坤宇，將壘包擠滿。接著面對首棒陳晨威，變速球遭到掌握，後者一棒掃出滿貫砲，為中華隊取得4：0領先。
陳晨威敲出全壘打後相當興奮，繞壘時激情大吼、振臂高呼，也有朝向中華隊休息室鼓舞士氣，許多球迷也很好奇他當下到底說了些什麼，於是有人從嘴型上分析，發現內容疑似「兒童不宜」，顯現出球員當下也是十分興奮。
美媒：『冰島貓王』是有史以來最讚的棒球綽號之一
而陳晨威今天的好表現，也受到國外的媒體關注，美國知名棒球記者Jon Morosi轉發陳晨威開轟影片，並寫道：「『冰島貓王』是有史以來最讚的棒球綽號之一。今晚的台北大巨蛋真是美好。」
而底下則有台灣球迷哭笑不得地留言道：「Jon等到你聽到這個綽號的由來後．．．」、「兄弟，你有查過這個暱稱的由來嗎？哈哈哈」、「你知道他的貓會後空翻嗎？」、「誰來告訴他真相」。
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這一場比賽陳晨威在2局下打出生涯最關鍵的一擊，該局中華隊的攻勢來的迅速，潘傑楷和李凱威連續安打，之後韓國先發高永表保送了江坤宇，將壘包擠滿。接著面對首棒陳晨威，變速球遭到掌握，後者一棒掃出滿貫砲，為中華隊取得4：0領先。
陳晨威敲出全壘打後相當興奮，繞壘時激情大吼、振臂高呼，也有朝向中華隊休息室鼓舞士氣，許多球迷也很好奇他當下到底說了些什麼，於是有人從嘴型上分析，發現內容疑似「兒童不宜」，顯現出球員當下也是十分興奮。
美媒：『冰島貓王』是有史以來最讚的棒球綽號之一
而陳晨威今天的好表現，也受到國外的媒體關注，美國知名棒球記者Jon Morosi轉發陳晨威開轟影片，並寫道：「『冰島貓王』是有史以來最讚的棒球綽號之一。今晚的台北大巨蛋真是美好。」
而底下則有台灣球迷哭笑不得地留言道：「Jon等到你聽到這個綽號的由來後．．．」、「兄弟，你有查過這個暱稱的由來嗎？哈哈哈」、「你知道他的貓會後空翻嗎？」、「誰來告訴他真相」。
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