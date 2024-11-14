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▲世界棒球12強中華隊外野手陳晨威從韓國隊先發投手高永表手上敲出滿貫全壘打為中華隊首先攻下4分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊在世界12強賽首戰旗開得勝，6：3戰勝宿敵韓國隊，拿下重要一勝。此役中華隊強打陳晨威轟出滿貫砲，幫助球隊在比賽前段就打下領先基礎，堪稱這場勝利的最大功臣，表現也受到外界關注。賽後《MLB Network》記者Jon Morosi轉發陳晨威開轟影片，讚賞他的表現，還在個人社群上寫下：「冰島貓王是有史以來最讚的棒球綽號之一」。這一場比賽陳晨威在2局下打出生涯最關鍵的一擊，該局中華隊的攻勢來的迅速，潘傑楷和李凱威連續安打，之後韓國先發高永表保送了江坤宇，將壘包擠滿。接著面對首棒陳晨威，變速球遭到掌握，後者一棒掃出滿貫砲，為中華隊取得4：0領先。陳晨威敲出全壘打後相當興奮，繞壘時激情大吼、振臂高呼，也有朝向中華隊休息室鼓舞士氣，許多球迷也很好奇他當下到底說了些什麼，於是有人從嘴型上分析，發現內容疑似「兒童不宜」，顯現出球員當下也是十分興奮。而陳晨威今天的好表現，也受到國外的媒體關注，美國知名棒球記者Jon Morosi轉發陳晨威開轟影片，並寫道：「『冰島貓王』是有史以來最讚的棒球綽號之一。今晚的台北大巨蛋真是美好。」而底下則有台灣球迷哭笑不得地留言道：「Jon等到你聽到這個綽號的由來後．．．」、「兄弟，你有查過這個暱稱的由來嗎？哈哈哈」、「你知道他的貓會後空翻嗎？」、「誰來告訴他真相」。