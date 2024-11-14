行政院宣示運動部將於明年掛牌上路，立法院司法及法制委員會昨（13）日進行《運動部組織法》審查並備質詢，立法委員莊瑞雄在會中向教育部長鄭英耀及體育署長鄭世忠質詢，強調運動部不僅是組織升格，更要回應並延續體育改革。他同時要求體育署加速評估青少年層級禁止區域聯防的可行性，並透過運科中心的功能強化，確保資源向下挹注基層，減輕第一線教職的負擔。
莊瑞雄指出，運動部將承擔推動全民運動、強化選手培訓、發展運動產業等多項重要任務，並且新設多個三級組織以求專業分工、解決專業問題。然而，此次組織架構中創新設計的「新興運動組」，主要為解決新興、極限及傳統民俗運動的推廣難題，但行政院提出的報告中，對於「新興運動」的定義及範疇仍不夠明確，恐無法有效落實分工。
莊瑞雄舉例，像在杭州亞運獲得金牌的三對三籃球、遵循「向海致敬」政策而快速發展的自由潛水及成為巴黎奧運正式項目的霹靂舞，都是備受國際重視的項目，但按運動部目前規劃，是否符合新興運動仍有待釐清。他並指出，早在2012年台北暗殺星（TPA）奪得英雄聯盟世界冠軍時，政府即宣示該年為電競元年，但如今已過12年，運動部仍計畫將電競歸類為新興運動。他要求體育署必須提供更明確的指引或分類標準，協助新興運動成為全民推廣的主力。
對此，體育署長鄭世忠回應，運動部將根據運動類型進行分類管理，例如自由潛水等運動項目涉及跨部會法令協作，尤其在保險問題上需要多方整合協調、三對三籃球與霹靂舞等已受國際關注的運動，與傳統協會有分工重疊的問題，這些都將成為新興運動組未來的工作重點。
在基層運動教育方面，莊瑞雄指出現行體育班訓練與教練培養制度的不足，強調「基層教育為國家體育發展的根基」，並針對目前台灣籃球培訓中廣泛使用的「區域聯防」戰術對基層球員的養成影響提出質疑。
他舉例，「像日本在15歲以下的籃球比賽中明文禁止區域聯防，這是為了讓學生能在攻防兩端全面發展，避免只注重戰術操作而忽略個人技術。」並呼籲體育署應主動邀請籃協、少年籃協等單位共同研議未來在國小、國中聯賽中禁用區域聯防的可行性，為基層運動教育提供更合適的訓練方式。
鄭世忠回應表示，國小及高中籃球相關單位和籃協曾針對此議題召開過會議，但結論尚不明確。他認為問題可能來自於會議主持人，並承諾體育署將盡速召集相關單位，進一步達成是否禁用區域聯防的明確共識。
最後，莊瑞雄強調，運動部的成立意義重大，不僅是組織架構的升格，更是政府回應體育改革訴求的重要行動。然而，相關政策配套及資源是否能有效挹注基層，仍需更嚴謹的規劃，否則組織升格將淪為形式，換湯不換藥，期待新成立的運動部能真正帶動台灣運動發展邁向新里程碑。
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莊瑞雄舉例，像在杭州亞運獲得金牌的三對三籃球、遵循「向海致敬」政策而快速發展的自由潛水及成為巴黎奧運正式項目的霹靂舞，都是備受國際重視的項目，但按運動部目前規劃，是否符合新興運動仍有待釐清。他並指出，早在2012年台北暗殺星（TPA）奪得英雄聯盟世界冠軍時，政府即宣示該年為電競元年，但如今已過12年，運動部仍計畫將電競歸類為新興運動。他要求體育署必須提供更明確的指引或分類標準，協助新興運動成為全民推廣的主力。
對此，體育署長鄭世忠回應，運動部將根據運動類型進行分類管理，例如自由潛水等運動項目涉及跨部會法令協作，尤其在保險問題上需要多方整合協調、三對三籃球與霹靂舞等已受國際關注的運動，與傳統協會有分工重疊的問題，這些都將成為新興運動組未來的工作重點。
在基層運動教育方面，莊瑞雄指出現行體育班訓練與教練培養制度的不足，強調「基層教育為國家體育發展的根基」，並針對目前台灣籃球培訓中廣泛使用的「區域聯防」戰術對基層球員的養成影響提出質疑。
他舉例，「像日本在15歲以下的籃球比賽中明文禁止區域聯防，這是為了讓學生能在攻防兩端全面發展，避免只注重戰術操作而忽略個人技術。」並呼籲體育署應主動邀請籃協、少年籃協等單位共同研議未來在國小、國中聯賽中禁用區域聯防的可行性，為基層運動教育提供更合適的訓練方式。
鄭世忠回應表示，國小及高中籃球相關單位和籃協曾針對此議題召開過會議，但結論尚不明確。他認為問題可能來自於會議主持人，並承諾體育署將盡速召集相關單位，進一步達成是否禁用區域聯防的明確共識。
最後，莊瑞雄強調，運動部的成立意義重大，不僅是組織架構的升格，更是政府回應體育改革訴求的重要行動。然而，相關政策配套及資源是否能有效挹注基層，仍需更嚴謹的規劃，否則組織升格將淪為形式，換湯不換藥，期待新成立的運動部能真正帶動台灣運動發展邁向新里程碑。