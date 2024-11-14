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▲體育署署長鄭世忠強調，運動部將根據運動類型進行分類管理。（圖／資料照，中華民國運動彩券發展協會提供）

▲TPBL會長、立委莊瑞雄(左)積極推動體育相關事宜，其中高柏鎧正式歸化成為台灣人，也是莊瑞雄極力促成。（圖／立委莊瑞雄辦公室提供）

行政院宣示運動部將於明年掛牌上路，立法院司法及法制委員會昨（13）日進行《運動部組織法》審查並備質詢，莊瑞雄指出，運動部將承擔推動全民運動、強化選手培訓、發展運動產業等多項重要任務，並且新設多個三級組織以求專業分工、解決專業問題。然而，此次組織架構中創新設計的「新興運動組」，主要為解決新興、極限及傳統民俗運動的推廣難題，但行政院提出的報告中，對於「新興運動」的定義及範疇仍不夠明確，恐無法有效落實分工。對此，體育署長鄭世忠回應，運動部將根據運動類型進行分類管理，例如自由潛水等運動項目涉及跨部會法令協作，尤其在保險問題上需要多方整合協調、三對三籃球與霹靂舞等已受國際關注的運動，與傳統協會有分工重疊的問題，這些都將成為新興運動組未來的工作重點。在基層運動教育方面，莊瑞雄指出現行體育班訓練與教練培養制度的不足，強調「基層教育為國家體育發展的根基」，並針對目前台灣籃球培訓中廣泛使用的「區域聯防」戰術對基層球員的養成影響提出質疑。他舉例，鄭世忠回應表示，國小及高中籃球相關單位和籃協曾針對此議題召開過會議，但結論尚不明確。他認為問題可能來自於會議主持人，並承諾體育署將盡速召集相關單位，進一步達成是否禁用區域聯防的明確共識。最後，莊瑞雄強調，