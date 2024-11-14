第16屆重光盃全國少棒錦標賽進入最終決賽，桃園市中平國小複賽接連擊敗龜山、仁善等同城勁旅，冠軍賽再以7：5逆轉宜蘭縣三星國小，完成「甜蜜復仇」，季軍則由高雄市壽天國小拿下。
中平預賽3：4不敵宜蘭三星，吞下唯一敗仗，複賽以優勢火力14：6扳倒桃園龜山、7：5險勝高雄市中正國小、8：4跨過桃園仁善。冠軍賽再次對上宜蘭三星，在5局上半遇到亂流，被連續短程安打與積極跑壘搶下3分，陷入落後，不過「捕手砲」徐堉愷5局下就轟出追平兩分砲，加上陳鵬天、柯博文、劉智淵連續安打搶回領先。
最後的6局上半，徐堉愷先是精準阻殺企圖盜往二壘的顏崇恩，左外野手黃凱恩再秀美技撲接，終於拿下繼2019年第11屆後首冠，也是賽史第二冠。
「三星實力很好，很有韌性，光是今年我們已經打5次了，有輸有贏。」中平總教練李國強賽後笑說：「其實說不上什麼復仇，他們私底下都是好朋友，會玩在一起，上了場就是要學習對方的優點，少棒球員犯錯是正常的，教練的職責就是要提醒他們。」
李國強坦言，會到中平打球的小朋友大多有職棒夢，因此態度是最重要的事，「小孩子有沒有未來性，看態度就知道，很感謝一直以來幫忙我們教育孩子的戰友，例如顧問張滄彬老師、新任校長賀彩利，都很支持我們。」
徐堉愷把Judge當偶像
從落後到逆轉只花了半局，敲出關鍵追平轟的徐堉愷最後獲選大會最有價值球員，「打到就知道出去了，雖然我們預賽輸掉，但冠軍賽討回來，很爽！」他的偶像是剛結束世界大賽的紐約洋基「法官」Aaron Judge，「他很會打全壘打，但那個漏接是我們應該警惕的。」
完成最後美技接殺的黃凱恩賽後笑說平常就有練習過，「即使是練球，有機會我也會試著撲，今天那球已經兩出局了，我知道接到一定很帥，很高興成功了。」
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最後的6局上半，徐堉愷先是精準阻殺企圖盜往二壘的顏崇恩，左外野手黃凱恩再秀美技撲接，終於拿下繼2019年第11屆後首冠，也是賽史第二冠。
「三星實力很好，很有韌性，光是今年我們已經打5次了，有輸有贏。」中平總教練李國強賽後笑說：「其實說不上什麼復仇，他們私底下都是好朋友，會玩在一起，上了場就是要學習對方的優點，少棒球員犯錯是正常的，教練的職責就是要提醒他們。」
李國強坦言，會到中平打球的小朋友大多有職棒夢，因此態度是最重要的事，「小孩子有沒有未來性，看態度就知道，很感謝一直以來幫忙我們教育孩子的戰友，例如顧問張滄彬老師、新任校長賀彩利，都很支持我們。」
徐堉愷把Judge當偶像
從落後到逆轉只花了半局，敲出關鍵追平轟的徐堉愷最後獲選大會最有價值球員，「打到就知道出去了，雖然我們預賽輸掉，但冠軍賽討回來，很爽！」他的偶像是剛結束世界大賽的紐約洋基「法官」Aaron Judge，「他很會打全壘打，但那個漏接是我們應該警惕的。」
完成最後美技接殺的黃凱恩賽後笑說平常就有練習過，「即使是練球，有機會我也會試著撲，今天那球已經兩出局了，我知道接到一定很帥，很高興成功了。」