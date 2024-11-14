我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園中平國小徐育愷轟出2分砲。（圖／陳重光文教基金會提供）

第16屆重光盃全國少棒錦標賽進入最終決賽中平預賽3：4不敵宜蘭三星，吞下唯一敗仗，複賽以優勢火力14：6扳倒桃園龜山、7：5險勝高雄市中正國小、8：4跨過桃園仁善。最後的6局上半，徐堉愷先是精準阻殺企圖盜往二壘的顏崇恩，左外野手黃凱恩再秀美技撲接，終於拿下繼2019年第11屆後首冠，也是賽史第二冠。「三星實力很好，很有韌性，光是今年我們已經打5次了，有輸有贏。」中平總教練李國強賽後笑說：「其實說不上什麼復仇，他們私底下都是好朋友，會玩在一起，上了場就是要學習對方的優點，少棒球員犯錯是正常的，教練的職責就是要提醒他們。」李國強坦言，會到中平打球的小朋友大多有職棒夢，因此態度是最重要的事，「小孩子有沒有未來性，看態度就知道，很感謝一直以來幫忙我們教育孩子的戰友，例如顧問張滄彬老師、新任校長賀彩利，都很支持我們。」從落後到逆轉只花了半局，完成最後美技接殺的黃凱恩賽後笑說平常就有練習過，「即使是練球，有機會我也會試著撲，今天那球已經兩出局了，我知道接到一定很帥，很高興成功了。」